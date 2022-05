HTL Karlstein: „Leichte“ Mathe-Matura

Werbung Baureport Expert Hörmann Anzeige 2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

In der HTL für Mechatronik in Karlstein steht die Maturafeier am 10. Juni an. Bis dahin wird es aber bei den 24 Maturanten noch etwas stressig.

Mit dem Ergebnis der schriftlichen Matura ist Direktor Wolfgang Hörmann zufrieden. „Diese entspricht den Leistungen im Jahresunterricht, das Ergebnis war eigentlich zu erwarten. Auch, dass es einige Kompensationsprüfungen gibt.“ Für die 24 Maturanten, die laut Hörmann die Mathematik-Matura als „sehr, sehr leicht“ bewertet hätten, wird es nach Pfingsten wieder ernst, an drei Tagen wird dann die mündliche Matura stattfinden.

An der Fachschule für Mechatronik und Automatisierungstechnik findet die Abschlussprüfung am 27. Juni statt. Bei dieser werden sechs Schüler antreten. Danach gibt es die Abschlussfeier.

