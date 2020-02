Betrüger floh bei Freigang: In Windigsteig verhaftet .

Es war das Gesprächsthema Nummer eins im Raum Windigsteig am Freitagabend: Ein während eines Haftfreigangs entkommener bekannter Betrüger aus dem Bezirk Waidhofen soll sich am Freitagabend in Windigsteig in einem Haus verschanzt und dort von der Polizei verhaftet worden sein.