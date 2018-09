Mit Beginn des Schuljahres 2018/19 erfolgte an der Handelsakademie und Handelsschule ein Wechsel in der Position des Schularztes.

Reinhard Koliha beendete mit 31. August seine Tätigkeit. Er war seit dem Schuljahr 1990/91 als Schularzt tätig und kümmerte sich fast drei Jahrzehnte um die gesundheitlichen Belange der Schüler. Koliha hat sich stets am Schulleben beteiligt und war bei zahlreichen Schulveranstaltungen bzw. Feiern ein gern gesehener Gast. Direktor Rudolf Mayer würdigte die Verdienste von Reinhard Koliha und überreichte ihm in Anwesenheit zahlreicher Lehrer ein Dekret, in welchem vom Landesschulrat für Niederösterreich „Dank und Anerkennung“ ausgesprochen wird.

Die neue Schulärztin Martina Erhart ist bereits erfolgreich in der genannten Funktion am Gymnasium Waidhofen tätig und wird nun zusätzlich zu dieser an der Handelsakademie und Handelsschule mit vier Wochenstunden beschäftigt sein. Sie bringt große Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen mit und hat ihre neue Aufgabe bereits mit großem Elan begonnen.