Martin Hetzendorfer: Ruhestand nach fast 40 Jahren

Mit Ablauf des 30. November trat nach fast vierzigjährigem pädagogischem Wirken der langjährige Administrator der Handelsakademie Waidhofen, Martin Hetzendorfer, seinen Ruhestand an.

Aus diesem Anlass wurde er unter Einhaltung der Covid19-Regeln vom Kollegium verabschiedet. Direktor Rudolf Mayer und die Obfrau der Personalvertretung, Irene Weidmann, bedankten sich bei Martin Hetzendorfer für seinen hervorragenden Einsatz in den vergangenen Jahrzehnten.

Seit 1982 an der Handelsakademie

Martin Hetzendorfer wurde am 8. November 1957 in Heidenreichstein geboren. Nach der Volksschule in Heidenreichstein wechselte er ins Gymnasium Waidhofen, wo er im Juni 1975 die Reifeprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg ablegte. Nach dem Präsenzdienst studierte er an der Universität Wien Deutsch und Englisch (Lehramt an Höheren Schulen). Am 6. September 1982 trat er seinen Dienst an der Handelsakademie an.

Martin Hetzendorfer hat sich von Beginn an mit großem Engagement in das schulische Geschehen eingebracht. Er zeichnete sich durch hohe Fachkenntnis und besonderes pädagogisches Geschick aus. Dieses „Gespür“ für die Sorgen und Anliegen der ihm anvertrauten Schülern war ihm in der Rolle als langjähriger Klassenvorstand sehr dienlich. Er besuchte auch laufend Fortbildungen und blieb somit immer auf der Höhe der Zeit. Daher war es nicht verwunderlich, dass er bereits mit Wirkung vom 1. Juli 1985 pragmatisiert und ihm mit 31. Jänner 1992 eine schulfeste Stelle für die Gegenstände Deutsch und Englisch zuerkannt wurde.

Sein Unterricht orientierte sich nicht nur am jeweils geltenden Lehrplan, sondern er verstand es darüber hinaus auch, aktuelle Themen auf interessante Art und Weise für seine Schüler aufzubereiten. Die Verwendung modernster Unterrichtsmaterialien und Medien war für ihn selbstverständlich.

Auf vielen Gebieten engagiert

Er engagierte sich im Rahmen der Schulgemeinschaft auf vielen Gebieten. So war er über viele Jahre als Bildungsberater der Schule tätig und rekrutierte durch sein Auftreten sowie seine Fachexpertise eine Unzahl von neuen Schülern aus den Schulen in der Region.

Seine Meinung hatte im Kollegium großes Gewicht, so wurde er auch mehrmals in den Schulgemeinschaftsausschuss gewählt. Er vertrat seine Meinung stets mit Nachdruck und war ein Anhänger von Gerechtigkeit. Er hinterfragte unter diesem Gesichtspunkt auch manche Entwicklungen und gab so oft Anstoß zu Diskussionen, die in vielen Fällen letztlich auch zu Veränderungen bzw. Verbesserungen führten.

Martin Hetzendorfer war auch Redakteur des Jahresberichtes, Mitglied des Lehrer-Chores, Betreuungslehrer bei Wintersportwochen sowie langjähriger Organisator von Englisch-Sprachwochen. Er gilt auch als „geistiger Vater“ des Semesterempfanges, der als ein Zusammentreffen von Vertretern der Schulen der Region und der Wirtschaft zu einem Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Schule geworden ist.

Dank und Anerkennung ausgesprochen

Für seine hervorragende pädagogische Arbeit und für sein vielfältiges Engagement im Interesse der Schule wurde ihm seitens des Landesschulrates bzw. der Bildungsdirektion mehrmals „Dank und Anerkennung“ ausgesprochen.

Mit September 2009 trat Martin Hetzendorfer das Amt als Administrator an der Schule an, das er mit großem Einsatz ausübte. Er war stets bemüht, vernünftige Lösungen in den unzähligen verwaltungstechnischen Angelegenheiten (z.B. Stundenplangestaltung) zu finden. „Durch seine große Erfahrung war er auch mir in meiner Funktion als Direktor immer eine große Stütze. Für die sehr gute Zusammenarbeit möchte ich mich bei ihm auch an dieser Stelle nochmals recht herzlich bedanken. Als vorbildlich möchte ich auch die Art und Weise der Übergabe der Administratorenfunktion an seine Nachfolgerin Manuela Schalko anführen. Er hat sie schon früh in seine Arbeit eingebunden und sie perfekt eingeschult“, berichtet Direktor Rudolf Mayer begeistert.

„Haus der Zuversicht“ untrennbar mit Hetzendorfer verbunden

Martin Hetzendorfer hat sich auch außerhalb der Schule für die Öffentlichkeit engagiert. So ist das „Haus der Zuversicht“ untrennbar mit seinem Namen verbunden. Ebenso ist er aus dem kulturellen und gesellschaftlichen Leben in seiner Heimatstadt Heidenreichstein nicht wegzudenken. Für den neuen Lebensabschnitt wünschte ihm die gesamte Schulgemeinschaft alles erdenklich Gute – vor allem aber Gesundheit.