Open Air in Waidhofen/Thaya: Hauke-Gitarren erklangen

Unter dem Titel „Hall of Fame“ wurde der Waidhofner Stadtplatz am vergangenen Samstagabend in jazzige, rockige und bluesige Gitarrenklänge getaucht.

Anlass des Open-Air-Konzerts war die Sonderausstellung mit handgefertigten Gitarren von Roland Hauke in der Kunst.Galerie.Waldviertel in Waidhofen. Beim Konzert sollten nicht nur einige der Hauke-Gitarren erklingen, sondern auch eine Hauke-Gitarre verlost werden.

Dieter Libuda war mit seiner Band wieder einmal in Waidhofen zu Gast und eröffnete das Konzert. Foto: NÖN, Michael Schwab

Die „Dieter Libuda Band“ machte den Anfang. Die Formation um den Gitarristen Dieter Libuda ist bei Veranstaltungen der Galerie keine Unbekannte: Sie begeisterte bereits vor zwei Jahren das Vernissagepublikum bei der Ausstellung „Bilderfallen und Klingelbilder“.

Die Gruppe „VMI Jazz Studio“ ließ Gitarren von Roland Hauke erklingen. Foto: NÖN, Michael Schwab

Weiter ging es mit dem VMI Jazz Studio des „Vienna Music Institute“. Hier wurden die Hauke-Gitarren gekonnt optisch und akustisch in Szene gesetzt. So aufgewärmt war man dann bereits für die Gitarrenverlosung: Patrick Pany aus Groß-Siegharts wurde als Gewinner gezogen.

Das Duo Robin Gadermayer (Bass) und Lukas Böck. Fotos: Michael Schwab Foto: NÖN, Michael Schwab

Das Drum&Bass-Duo Robin Gadermayer (Bass) und Lukas Böck (Drums) zeigte, welche Vielfalt man nur mit Gitarre und Schlagzeug abdecken kann. Leider machte der frische Wind der Ausdauer der Zuhörer zu schaffen, sodass sich die Reihen bis zum Höhepunkt des Abends – dem Auftritt der „Bluespumpm“ – sichtlich gelichtet hatten. Dennoch war es für die verbliebenen Zuhörer ein würdiges Finale mit den Waldviertler Urgesteinen um Johann „Zappa“ Cermak.

