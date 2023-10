Klassentreffen nach 44 Jahren

Wenn man zusammen die Schulbank gedrückt hat, ist es natürlich schön, wenn man sich nach ein paar Jahren wieder trifft. So dachten auch Roswitha Pfeiffer und Silvia Mayer, die ehemalige Klassensprecherin, und organisierten zum sechsten Mal ein Klassentreffen der 4a in der damaligen Schule in Waidhofen.

Von den damals 30 Schülern, zwei sind leider schon verstorben, folgten 18 der Einladung. Auch der damalige Klassenvorstand der 4a Fritz Krammer ließ sich das Treffen nicht entgehen. Da sich viel im Schulgebäude verändert hat gab es einen Rundgang. Direktor Michael Wais führte durch das Gebäude. Im Anschluss wurden im Restaurant FIT noch bis nach Mitternacht Erinnerungen aufgefrischt und einige „Schandtaten“ von einst besprochen.