Jagd: Abschussplan für Rehwild erfüllt, Fasane sind Sorgenkind

Schwarzwild sei auf hohem Niveau überall leicht rückläufig, dies sei jedoch in ganz Niederösterreich zu beobachten. 2021 wurden im Bezirk 1.118 Stück Schwarzwild erlegt, im Vorjahr waren es 910. Es seien jedoch nach wie vor alle bemüht das Schwarzwild zu bejagen, da es enorme Wildschäden in den Wiesen gebe.

Durch die starke Eichel- und Buchenmast im Vorjahr brauche das Schwarzwild als Ausgleichsfutter das tierische Eiweiß in Form von Würmern und Engerlingen. Es sei über die Jägerrunde Raabs geplant mit einem Spezialgerät die Wiesen zu rekultivieren und gleichzeitig Saatgut einzubringen.

Niederwild als Sorgenkind

Ein Sorgenkind sei nach wie vor das Niederwild, besonders bei den Fasanen sei die Situation sehr schlecht. „Der Bestand ist gerade so hoch, dass die Art erhalten wird“, erklärt Haidl. „Bei Hasen ist es sehr unterschiedlich. Durch die starke Auswirkung der Borkenkäferschäden sind Urwälder mit sehr viel Unterwuchs entstanden, die nicht zu bejagen sind. Darum ist die Hasenpopulation nicht so schlecht, wie die Abschusszahlen ergeben.“

Der Bezirksjägermeister rief zur Raubwildbejagung auf, denn ohne dieser gebe es kein Niederwild. Fuchs und Marder seien mit allen erlaubten Mitteln zu bejagen. Ebenso forderte er die Jäger zum freiwilligen Übungsschießen auf. Nach der Pandemie solle die Quote der Teilnehmer wieder erhöht werden, sonst könnte ein verpflichtendes Übungsschießen eingeführt werden. Bevor er zum Bezirksjägertag am 16. April im Gemeindezentrum Waldkirchen lud, vergab er noch die Auszeichnungen Ehrenbruch in Bronze und Silber.

