Nicht nur beim Voranschlag, sondern auch bei der Vergabe der Planungsarbeiten für Kanal und Wasser für das Siedlungsgebiet „Heimatsleitn“ gab es Streitereien in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend.

Um 118.515 Euro sollte dafür die Planungsfirma IUP beauftragt werden. IG-Stadtrat Martin Litschauer, der wegen der nach wie vor nicht völlig geklärten Finanzierung des Projekts schon gegen das Budget für 2020 gestimmt hatte, ortete nun einen Angriff auf die Rücklagen, die eigentlich für die Sanierung der bestehenden Infrastruktur gedacht seien. „Die Sanierungsquote der letzen Jahre lag weit unter dem, was wir hätten machen können. Abgesehen davon gibt es auch in der Bevölkerung einige Diskussionen um das Siedlungsgebiet“, betonte Litschauer.

„Sie sind seit fünf Jahren für das Kanal-Ressort verantwortlich. Sie haben nichts gemacht!“ÖVP-Stadtrat Alfred Sturm zu IG-Stadtrat Martin Litschauer

Litschauer forderte in einem Gegenantrag nicht weniger als eine Volksbefragung über die Umsetzung des Siedlungsgebiets. Finanzstadtrat Thomas Lebersorger (ÖVP) wies Litschauers Sorgen zurück. Im mittelfristigen Finanzplan seien 5,2 Millionen an Rücklagen für Infrastruktur geplant: „Es werden Mittel für ungeplante Vorhaben da sein“, stellte Lebersorger klar. Litschauer legte nach: Es gäbe Unterlagen von der Firma IUP, nach denen die Stadtgemeinde Waidhofen jährlich 600.000 Euro in die Sanierung der bestehenden Kanalisation investieren müsste, um den derzeitigen Zustand der Anlagen zu erhalten. „Da liegen die Leichen unter unseren Straßen“, warnte Litschauer.

Archiv Thomas Lebersorger beruhigte: „Es werden genug Mittel für Unvorhergesehenes da sein.“

„Sie sind seit fünf Jahren für dieses Ressort verantwortlich“, spielte ÖVP-Stadtrat Alfred Sturm den Ball an den IG-Stadtrat zurück. „Sie haben nichts gemacht!“ Litschauer wies den Vorwurf zurück. Erstens sei er nicht fünf Jahre für das Kanal-Ressort verantwortlich gewesen, da er seinen Ausschussvorsitz (die NÖN berichtete) ja zurückgelegt habe, und er habe mangels Geld auch nicht mehr tun können: „Ihr habt uns die Mittel dazu untersagt“, warf er der ÖVP vor. Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl (FPÖ) wies Litschauer mit Verweis auf die Gemeindeordnung darauf hin, dass die allgemeine Diskussion über „Kanalrohre, die hin sind“, an dieser Stelle fehl am Platz sei, dies gehöre bei der Voranschlagserstellung besprochen.

Litschauers Gegenantrag fand keine Mehrheit, nur die IG stimmte dafür. Bei der Vergabe des Planungsauftrags stimmte die IG dagegen, ÖVP, SPÖ und FPÖ waren dafür. Die Vergabe des Planungsauftrags für den Straßen- und Brückenbau für das Siedlungsgebiet an die Firma Schneider Consult aus Krems um 86.150 Euro ging dann erwartungsgemäß auf die gleiche Art und Weise aus.