Austrian Beer Challenge: Matthias Riemer ist Bier-Staatsmeister

Matthias Riemer aus Heinreichs konnte sich bei der Austrian Beer Challenge, der Staatsmeisterschaft für Brauereien und Hausbrauer, über den 1. Platz in der Kategorie „Modern Style IPAs“ freuen.

Bier „Obstsalat“ eingereicht

An der Staatsmeisterschaft können sowohl gewerbliche Brauereien als auch Hobbybrauer teilnehmen. Insgesamt wurden im Jahr 2022 mehr als 600 verschiedene Biere eingereicht und von 70 Jurorinnen und Juroren in 18 Kategorien prämiert. Matthias Riemer reichte sein im Frühjahr 2022 gebrautes Bier „Obstsalat“ ein. Es handelt dabei sich um ein New England IPA, dieser Stil zeichnet sich vor allem durch seine fruchtigen Aromen aus. Es werden aber keine Früchte verwendet, der Geruch und Geschmack nach tropischen Früchten wie Maracuja oder Mango wird durch die Verwendung von speziellen Hopfensorten erreicht.

Vom Staatsmeistertitel völlig überrascht

Seine ersten Brauversuche startete der Hobbybrauer vor zirka 10 Jahren, ein- bis zweimal pro Jahr werden etwa 20 Liter gebraut und dann mit Familie und Freunden getrunken. „Eigentlich wollte ich nur einmal wissen, wie mein Bier bei einer professionellen Bewertung abschneidet, dass ich damit auf das Siegerpodest komme und sogar Staatsmeister werde, hat mich völlig überrascht.“ Am Brauen fasziniert Matthias Riemer vor allem, dass man mit den Grundzutaten Malz, Wasser, Hefe und Hopfen eine fast unendliche Vielfalt an Bieren herstellen kann. Der Einstieg in das Hobbybrauen ist einfach und ohne großen Kostenaufwand möglich, für die ersten Versuche reichen Gegenstände, die in jedem Haushalt vorhanden sind. Auch die Rohstoffe kann man günstig online bestellen, für einfache Rezepte kommt man mit 25 Euro aus.

Das nächste Bier von Matthias Riemer ist auch bereits eingebraut und nun in der Reifephase, es handelt sich um ein Bockbier mit Honig und winterlichen Gewürzen, das zum Weihnachtsfest mit der Familie getrunken werden soll.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen?

