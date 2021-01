Die Freiwillige Feuerwehr Heinreichs trauert um ihren Ehrenkommandanten Karl Oberbauer, der am 29. Dezember überraschend im 82. Lebensjahr verstorben ist.

Karl Oberbauer wurde 1939 in Heinreichs geboren und trat der Feuerwehr im Jahr 1957 bei. In diesem Jahr war er auch Mitglied jener Wettkampfgruppe, die als Erste in der Geschichte der FF Heinreichs an einem Landesbewerb teilnahm. Von 1965 bis 1981 war er Kommandant-Stellvertreter, von 1981-1986 Kommandant der Wehr.

Während seiner Amtszeit wurde die Festhalle beim Feuerwehrhaus ausgebaut und die Wettkampfteilnahme intensiviert. Bis zu seiner Überstellung in den Reservestand war er engagiertes Mitglied der Wettkampfgruppe und konnte zahlreiche Erfolge feiern. Für seine Verdienste wurden ihm viele Ehrungen zuteil, zuletzt das Ehrenzeichen für 60 Jahre im Feuerwehrdienst. Als Ehrenkommandant wurde Karl Oberbauer von seinen Kameraden sehr geschätzt und war ein wichtiger Ansprechpartner. Als Zeichen dieser Wertschätzung wurde er zum Ehrenoberbrandinspektor ernannt. Auch im hohen Alter war er stets an den Entwicklungen in der Feuerwehr interessiert, noch im August besuchte er die Einschulungen am neuen Fahrzeug der FF Heinreichs.