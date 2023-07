Heiße Party Inselparty in Karlstein: Fette Beats bei der Thayainsel

M it DJ Wesly und Intoxicated ging es am 1. Juli bei der Thayainsel in Karlstein bei der Inselparty zur Sache.

Eine 25 Meter lange Hauptbar sorgte für einen steten Nachschub an Drinks, zusätzlich standen eine Weinbar und eine Shot-Bar zur Verfügung.