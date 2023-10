Gregor Seberg: Amüsante, geistreiche Lesung im Kulturkeller Dobersberg

Unter dem Titel „Waldviertler Nockerln“ las Gregor Seberg österreichische Literatur von Nestroy über Kishon bis zu Hömpflstetter. Wobei der Name Hömpflstetter schon im Vorfeld für viele Fragezeichen sorgte, denn selbst nach Internet-Recherchen fand man keine Informationen dazu. Vor Ort lüftete Seberg das Geheimnis: „Ich mache oft und gerne Lesungen, und wenn ich so wie heute kein Thema vorgegeben habe, dann suche ich mir Texte aus, die ich schon länger kenne, aber oft nicht weiß, wer die Autoren davon sind. Manche habe ich auch selbst umgeschrieben. All diese fallen dann unter die Bezeichnung Hömpflstetter.“

Insel des Humors in einer aus den Fugen geratenen Welt

Seberg habe bewusst heitere Texte gewählt und seine Zwischenmoderationen sehr kabarettistisch angelegt, denn er sei der Meinung, in einer Welt, die aktuell ordentlich aus den Fugen sei, müsse man „die kleine Insel Humor betreten“. Er sei auch in der Flüchtlingshilfe tätig, und hier passierten derzeit sehr große Rückschritte. Die Akzeptanz in der Bevölkerung nehme ab, gleichzeitig gebe es sehr viele Menschen, die flüchten müssten. Wir als Wohlstandsgesellschaft seien jedoch oft Verursacher der Fluchtgründe, weil wir den Menschen durch Ausbeutung oder Klimaerwärmung die Lebensgrundlagen nehmen würden. Diese Leute würden uns nichts wegnehmen, sondern einfach nur überleben wollen.

Sebergs Mutter wohnte in Dobersberg

Gregor Seberg hat einen starken Bezug zu Dobersberg, denn seine Mutter wohnte eine Zeit lang in der Gemeinde. Er spielte auch schon mehrmals im Waldviertler Hoftheater in Pürbach, darum kennt er die Gegend gut.

„Ich verstehe aber nicht ganz, warum viele Künstler das Waldviertel zur Wahlheimat machen“, meint er augenzwinkernd. „Ich habe einmal bei Asterix gelesen, die Gallier fürchten sich davor, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Und im Waldviertel ist er wirklich am Weg dorthin. Beim Herauffahren von Wien dachte ich mir, das ist unglaublich, der Himmel kommt schon wieder näher. In Kombination mit den Gewitterwolken hatte ich den Eindruck, dass es nicht mehr weit zur Hölle ist. Wenn man jedoch da ist, ist das Waldviertel ein magischer Ort.“