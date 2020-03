„Wir suchen daher Freiwillige, die Botendienste erledigen, Einkäufe zustellen und dort einspringen, wo keine Nachbarschaftshilfe möglich ist“, ruft Achleitner die Bevölkerung auf, die neue Freizeit, die der eine oder andere nun hat, sinnvoll im Sinne der Gemeinschaft zu nutzen.

Wer Hilfe braucht, soll sich telefonisch unter 02847/2371 (MO-DO 8 bis 16 Uhr, FR 8-12 Uhr) oder per Mail an stadtamt@gde.siegharts.at an die Stadtgemeinde wenden. Unter den gleichen Kontaktdaten können sich auch Freiwillige melden.

Achleitner appelliert auch, regionale Lieferdienste z.B. der Gärtner zu nutzen und unnötige Einkäufe im Internet zu vermeiden, um die Zustelldienste für wichtige Transporte zu entlasten. Firmeninhaber sollten das Corona-Kurzarbeitsmodell anwenden, anstatt Mitarbeiter zu kündigen. „Die Mitarbeiter bleiben Ihnen erhalten und verursachen keine Kosten, und stehen bei einem Arbeitsanfall sofort wieder zur Verfügung“, betont Achleitner.