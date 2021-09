Auf einer 16.500 Quadratmeter großen Fläche werden 16 Bauplätze angeboten, zwei davon sind bereits vergeben. Die neue Siedlung wurde nach dem „Vier Pfoten“- Grunder Heli Dungler benannt, einem gebürtigen Waidhofner, der Anfang 2020 unerwartet verstorben war. „Heli Dungler blieb Waidhofen stets verbunden, ich bin stolz, dass ein Waidhofner einen derart großen Beitrag für den Tierschutz geleistet hat. Mit dieser Siedlung wollen wir ihm ein würdiges Andenken schaffen“, betonte Bürgermeister Josef Ramharter beim Festakt zum Spatenstich.

Heli Dungler hatte die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ am 4. März 1988 in Wien gegründet. „Heute ist sie eine der weltweit größten Tierschutzorganisationen“, hob Ramharter hervor.

Der Bürgermeister ging auch kurz auf die Entstehungsgeschichte der Siedlung ein, und welche Überlegungen dazu geführt hatten, auf der schon länger im Gemeindebesitz befindlichen Fläche eine Siedlung zu errichten. Ramharter erwähnte unter anderem die verkehrsgünstige Lage in der Nähe der Bundesstraße B5, die schnelle Erreichbarkeit der Innenstadt zu Fuß oder per Rad, und den direkt daran vorbeigehenden Radweg „Thayarunde“.

442.000 Euro investierte die Stadtgemeinde in diverse Infrakstrukturmaßnahmen zur Aufschließung, seit 18. Jänner 2021 können die Bauplätze erworben werden.

Premiere für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner war der gemeinsame Spatenstich mit dem Bundespräsidenten eine Premiere, wie sie in ihrer Ansprache hervorhob. Die Stadt Waidhofen sei bisher beinahe vollkommen in ihrem Angebot für die Bürger gewesen, mit der Schaffung der neuen Bauplätze sei die letzte Lücke beseitigt worden: „Jetzt ist die Stadt wirklich vollkommen!“

Mikl-Leitner lobte Heli Dunglers Mut und Engagement. „Er war eine Visionär und Tierfreund, und hat den Menschen und seine Umgebung in den Mittelpunkt gestellt. Er soll Pate stehen für unseren Umgang mit unseren Mitmenschen, den Tieren und der Erde“, sagte Mikl-Leitner. Mit der Siedlung würde nun ein ehrwürdiges Denkmal für Dungler geschaffen. „Vielleicht ist es für Sie ien kleiner Trost dafür, dass Heli Dungler heute leider nicht mehr unter uns weilt“, wandte sich die Landeshauptfrau an die anwesenden Familienangehörigen Dunglers.

"Schmäh führen hat ihm sein Leben erheitert"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen kannte Heli Dungler gut. Er hob Dunglers Humor und Geselligkeit hervor, die er als verbindendes Element zwischen den Menschen einzusetzen wusste. „In kleiner und größerer Runde Schmäh zu führen, das hat ihm sein Leben erheitert“, meinte Alexander Van der Bellen. „Heli Dungler wäre heute gerne zur 850-Jahr-Feier Waidhofens gekommen, um dort die eine oder andere ironische Bemerkung fallen zu lassen“, war sich der Bundespräsident sicher.

Für „Vier Pfoten“-Geschäftsführer Josef Pfabigan war Heli Dungler ein langer, geschätzter Wegbegleiter. „Er hat es verstanden, viele Dinge zu verknüpfen und zu verbinden, nicht nur im fachlichen Bereich, sondern auch zwischen Menschen“, hob Pfabigan hervor.

Über die Musik – Folk Club und Blasmusik – kamen Dungler und Pfabigan zusammen. Später widmeten sie sich auch ernsteren Themen, was schließlich zur Gründung von „Vier Pfoten“ führte. „Es war eine Freude, mit Heli zu arbeiten. Was er anführte, zeigte Wirkung“, merkte Pfabigan an. Zum Schluss äußerte er noch eine Zukunftsvision: Sobald in der Heli Dungler Siedlung eine entsprechende Siedlungstätigkeit stattfindet, soll dort ein Platz zum Ausrasten geschaffen werden, der Heli Dungler gewidmet und sein Andenken bewahren soll.