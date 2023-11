Ausstellung von Helmut Lisy: Jedes Bild ein Unikat

Die Holz-Erlebniswelt AnnoLIGNUM bietet auch für alle Formen des künstlerischen Schaffens die passende Atmosphäre. So präsentierte vergangenen Freitag der Autodidakt Helmut Lisy seine Werke in der Cafe-Lounge-Bar von Reinhart Blumberger.

Der 1976 geborene Maler, wohnhaft in Schwarzenau, beschäftigte sich schon seit seiner Kindheit mit Farben, Pinseln und Bastelutensilien. Bald entdeckte er seine Leidenschaft für die Acrylmalerei. Der vielseitige Künstler arbeitet seit fünf Jahren selbstständig und betreibt seit 2021 die Kunst Galerie COLORE-ART-WORK in Weitra. Weiters arbeitet er als Workshop- und Projektleiter in Landes- und Bundesschulen und bietet kreative Malkurse für Erwachsene an.

Leidenschaft für die Kunst

Anschaulich vermittelte Helmut Lisy den interessierten Gästen seine Leidenschaft für dekorative Kunst. Seine Werke entstehen aus dem Herzen heraus, wie er betonte. Die Liebe zum Detail wird spürbar. Seine Bilder erzählen eine Geschichte und sind geprägt von Emotionen. Dabei wendet Lisy eine Vielzahl an Techniken und Motiven an. Er hat sich dem Power-Realismus bzw. dem Power-Painting verschrieben und fühlt sich auch im Mixed-Media-Bereich wohl.

Präsentiert werden dem Betrachter Bilder mit Elementen aus Holz, Metall und Rost. Spachteltechnik und Acryl verleihen den Kunstwerken einen starken Ausdruck. Beim Power-Painting entstehen Mischtechniken mit Spachtel, Pinsel und Schablonen. Die intensiven Farbmischungen machen jedes Bild zu einem Unikat und erzeugen einen Wow-Effekt. Der vielseitige Künstler fertigt auch Werke auf Kundenwunsch an. Weiters wird bei jedem Originalbild ein Echtheitszertifikat ausgefolgt.

Die Ausstellung im AnnoLIGNUM kann noch bis 30. November besucht werden.