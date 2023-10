Motivationsstimmung bei Dobersberger Bäuerinnen

Gebietsbäuerin Elisabeth Hummel führte durch das Programm und eröffnete die Tagung mit anregenden Grußworten. Anschließend ergriff der Bezirksbauernkammerobmann Christoph Kadrnoschka das Wort und berichtet über neue, interessante und erfreuliche Projekte und Informationen aus der Bezirksbauernkammer Waidhofen. Darauf folgte Bezirksbäuerin Renate Kainz mit aktuellem aus der Bäuerinnenarbeit auf Landesebene.

Den ersten Programmpunkt deckte Roswitha Zach ab. Die Rappottensteinerin ist 32 Jahre jung und ist seit März neue Geschäftsführerin der Bäuerinnen Niederösterreich. Sie übernahm die Funktion von Elfriede Schaffer, welche 15 Jahre im Amt war. Die junge Geschäftsführerin legte in ihrer Rede ihre Beweggründe und Motivation für die Übernahme der Geschäftsführerposition dar. Mit viel Tatendrang und Blick auf die Frauen, besonders die jungen Frauen am Land will sie ihr Amt ausführen.

Nach Roswitha Zachs motivierenden Worten startete Erika Haidvogl ihre Power-Point-Präsentation und berichtete kurz über die Ergebnisse einer Umfrage zum Verein die Bäuerinnen.

Nach dieser Information präsentierte die Betreuungslehrkraft das neue Kursprogramm 2023/24. Der Verein bietet ein interessantes Programm aus Vorträgen, Workshops und Kursen zu den Themen Ernährung, Kochen, Garten, Do It Yourself, Selbstversorgung, Bewegung, Fit im Alltag und noch vieles mehr an. Ein Highlight im Dobersberger Programm sind heuer die Mal- und Kreativkurse mit Helmut Lisy. Der Künstler gibt einen Kurs für Kinder und einen für Erwachsene. Geübt und ausgeführt werden verschiedene Mischtechniken, Kombinationstechniken mit Materialien und Farbe, Arbeiten mit Pinsel, Spachtel, Spraydose und mehr.

Die Kursanmeldung findet auf der Homepage der Bäuerinnen NÖ statt unter dem Link: https://www.baeuerinnen-noe.at/veranstaltungen-termine+2500++1737330. Die Kurse sind für jeden buchbar.

Abschließend ergriff die Gebietsbäuerin nochmal das Wort und bedankte sich bei allen Funktionärinnen und Partnern des Vereins und plädierte auf gute Zusammenarbeit. Zur Abrundung des Abends gab es noch eine Jause und einen gemütlichen Austausch.