Pensionisten tanzten in Eibenstein in den Herbst

Am vergangenen Samstag fand im Gasthaus Pölzer in Eibenstein ein herbstliches Fest der besonderen Art statt. Das Herbstkränzchen, veranstaltet vom Pensionistenverband, zog zahlreiche Besucher aus der Region an und versprach einen gemütlichen Nachmittag in guter Gesellschaft.

Die Gäste wurden von einem abwechslungsreichen Programm erwartet, das für Unterhaltung und gute Laune sorgte. Ein Höhepunkt des Nachmittags war zweifellos der Tanz, bei dem die Besucher das Tanzbein schwingen konnten. Eines der spannendsten Momente des Herbstkränzchens war die Verlosung von Geschenkkörben mit regionalen Produkten. Neben den festlichen Aktivitäten war auch die prominente Gästeliste ein Gesprächsthema des Tages. Gemeinderat Wolfgang Trimmel und Bezirksobmann Leopold Kapeller ließen es sich nicht nehmen, an diesem geselligen Treffen teilzunehmen.