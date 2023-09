Verpflichtende Kennzeichnung vorerst nur für Fleisch, Milch und Ei

Die Verordnung über Angaben der Herkunft von Zutaten in Speisen, die in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung abgegeben werden, betrifft folgende Lebensmittel: Fleisch von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel oder Wild, Milch und Milchprodukte, wie Butter, Topfen, Sauerrahm, Joghurt, Schlagobers und Käse, Ei und Eiprodukte wie Flüssigei, -eigelb, -eiweiß oder Trockenei.

Der Menüplan für Schülerinnen und Schüler der HTL Karlstein ist abwechslungsreich. Lasagne, Bratwürstel oder Risotto stehen beispielsweise auf dem Speiseplan. Gekocht wird für sie im Gasthaus Dakon in Karlstein. Wirtin Sandra Ruthner erklärt: „Die seit 1. September gültige Verordnung bedeutet für uns derzeit keinen extremen Mehraufwand. Im Speisesaal der HTL Karlstein wird der Menüplan wöchentlich ausgehängt. Jetzt hängen wir neben dem Menüplan auch die Liste mit der Herkunftskennzeichnung dazu.“

Die Angaben zur Herkunft sind bereits im Online-Shop der Lieferanten und am Lieferschein ersichtlich. „Unsere Lieferanten Pilz und Grösswang führen schon seit längerer Zeit die Herkunftskennzeichnungen an und Produkte wie Erdäpfel kaufen wir ohnehin regional direkt beim Erzeuger“, hält Ruthner fest.

Mehr Aufwand bedeutet es im Gasthaus. „In der Schule erreicht die Information die Schüler leichter, da sie die Speisen bei der Ausgabe abholen. Sie gehen dadurch automatisch am Aushang vorbei. Im Gasthaus müssten wir die Kennzeichnung in jede Speisekarte geben.“

Problematisch sieht Ruthner die Kennzeichnung bei Obst und Gemüse. „Wenn wir die Produkte nicht regional beziehen können, wird es schwierig. Einmal kommen die Paradeiser aus Österreich, das nächste mal aus Spanien und dann wieder aus Italien.

Beate Zöchmeister, Leiterin der Kommunikation bei W.E.B. in Pfaffenschlag, erklärt: „Wir betreiben für unsere mehr als 140 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Pfaffenschlag eine Betriebskantine. Es wird allerdings am Standort nicht frisch gekocht. Wir bekommen das Essen an drei Tagen in der Woche von Restaurants und Gaststätten in der Region, damit ausreichend Abwechslung gewährleistet ist. Wichtig für uns sind sowohl die Waldviertler Lieferanten und dass unsere Mitarbeiter an diesen Tagen frisch zubereitetes Essen erhalten.“ An den anderen zwei Tagen wird das Angebot eines Großcaterers genutzt. Auch Kaffee, Tee und Obst stehen den Mitarbeitern frei zur Verfügung. „Wir könnten uns durchaus vorstellen, dass unsere Mitarbeiter gerne wissen würden, woher das Obst kommt, gerade bei saisonalen Produkten“, ergänzt Zöchmeister.