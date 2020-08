Trauer, Schmerz und Fassungslosigkeit herrschen im Libanon nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut. Der aus Waidhofen stammende Dirigent Manfed Müssauer will helfen und bat die Besucher der beiden Konzerte im Stadtsaal Waidhofen um Spenden. Im interview mit den NÖN legte er seine Beweggründe dar.

NÖN: Warum wollen Sie den Menschen im Libanon helfen?

Manfred Müssauer: Ich bin seit mehr als fünf Jahren als Universitäts-Gastprofessor und regelmäßiger Dirigent des Lebanese Philharmonic Orchestra (LPO) mit den Menschen im Libanon verbunden. Deshalb habe ich mich entschlossen, bei meinen Konzerten die Besucher um Spenden für die Caritas im Libanon zu bitten. Der Libanon ist genauso groß wie das Bundesland Kärnten und hat mehr als sechs Millionen Einwohner, ein Drittel davon sind syrische Flüchtlinge. Das Land hat - im Verhältnis zur Einwohnerzahl - die meisten Flüchtlinge im Vergleich zu allen anderen Ländern der Welt aufgenommen. Der Libanon ist ein multikulturelles und multireligiöses Land. Die religiöse Zugehörigkeit des Präsidenten, des Ministerpräsidenten und anderer führender Politiker ist akribisch unter den Religionen aufgeteilt.

Nach dem schrecklichen Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 folgte eine Zeit des Wiederaufbaus in den 1990er-Jahren. Seit dem August 2019 kam es aufgrund der herrschenden Korruption und Misswirtschaft immer wieder zu Protesten und Demonstrationen gegen die Regierung. Das Land wurde geschwächt, die Inflationsrate betrug 100 Prozent. Zu all diesen Problemen kam jetzt die furchtbare Explosion, die ein Gebiet von der Größe und auch historischen Bedeutung Wiens innerhalb des Gürtels vernichtete, alles Wertvolle, Kulturstätten, Museen, Kirchen, Moscheen, Häuser und Wohnungen wurden zerstört. Das ist der Grund, weshalb ich um Spenden für die Caritas im Libanon bitte, jeder Euro ist willkommen. Die Caritas bringt eine Box, die nur 50 Euro kostet und das Überlebensnotwendigste enthält, zu den Familien, die durch die Explosion alle ihr Hab und Gut verloren haben.

Wie kam diese enge Verbindung mit dem Libanon ursprünglich zustande?

Müssauer: Ich wurde zur Eröffnung des neuen Opernhauses in Beirut im Dezember 2012 eingeladen und durfte dort das Lebanese Philharmonic Orchestra dirigieren. Die Verbindung kam über die Opera National in Paris zustande. Seitdem leite ich das vom LPO und der Österreichischen Botschaft jährlich gemeinsam organisierte Neujahrskonzert in Beirut, die größte Klassik-Konzertveranstaltung im Libanon.

Zu Ihrer beruflichen Laufbahn: Sie haben mit Karajan zusammengearbeitet. Wie kam es dazu?

Müssauer: Mit 19 Jahren, während meines Studiums, habe ich mich als Billeteur bei den Salzburger Festspielen beworben. Die berühmte Sängerin Christa Ludwig hat mich dem Maestro vorgestellt, und er hat mich als seinen dritten Assistenten aufgenommen. Ich habe Partituren eingerichtet, Proben geleitet, mit Stars wie James Levine, Placido Domingo, Riccardo Muti und Jessye Norman gearbeitet.

Wenn Helga Rabl-Stadler Sie morgen anriefe ...?

Müssauer: ... würde ich nicht Nein sagen.