Seniorenbund Dobersberg: Notfalldosen wurden vorgestellt

Beim Seniorenbund Dobersberg wurden die "Rot Kreuz-Notfalldosen" vorgestellt und deren wichtiger Sinn und Zweck erklärt sowie die Dosen an die Mitglieder ausgegeben.

In der Dose befinden sich wichtige Informationen für den Rettungsdienst, die für den Notfall notwendig sind: eigene Daten, Medikamente, Vorerkrankungen und Kontaktperson des Patienten. Die Rot Kreuz Dose soll zu Hause an einem zentralen, leicht erreichbaren Platz deponiert werden, vorgeschlagen wird der Kühlschrank, weil dieser nahezu in jedem Haushalt problemlos zu finden ist. Ein Aufkleber an der Eingangstür informiert die Rettungskräfte darüber, dass es eine Rotkreuzdose im Haushalt gibt. Diese kann in weiterer Folge an das Krankenhauspersonal übergeben werden, damit alle Informationen für mögliche Folgebehandlungen bereitstehen.