Die Rede ist von Hamsternkäufen und von Menschen, die sich nicht an die Vorgaben halten, – und dann sieht man, dass Hilfe anläuft. Michaela Köck hat via Facebook eine Plattform ins Leben gerufen, wo Menschen um Hilfe bitten können, falls sie ihre eigenen Einkäufe nicht tätigen können, und wo andere ihre Unterstützung anbieten, wenn sie gerade auf dem Weg ins Geschäft sind.

„Sammeleinkäufe Bezirk Waidhofen an der Thaya“ heißt die seit Sonntag bestehende Facebook-Gruppe. Was war das Ausschlaggebende für die Gründung? „Ich habe auch mein Geschäft zusperren müssen, und ich bin kein Mensch, der nur auf der Couch sitzt, ich gehöre nicht zur Risikogruppe“, erzählt Köck. Sie habe sich überlegt: „Was kann man machen?“ Sie wolle Nachbarn helfen, die Initialzündung für einen Zusammenschluss geben und auch dazu beitragen, dass keine Menschenmassen in Supermärkten oder auf den Straßen anzutreffen sind. Ihre Idee geht auf.

„Das wird sehr gut aufgenommen, aber derzeit dürften alle eingedeckt sein, es ist noch eher ruhig.“ Michala Köck über den Start ihrer Plattform

„Das wird sehr gut aufgenommen, aber derzeit dürften alle eingedeckt sein, es ist noch eher ruhig“, sagt sie im NÖN-Telefongespräch. „Ich habe meine alte Handynummer aktiviert, unter der man mich anrufen kann. Ich schaue dann, wer in der Gegend unterwegs ist.“

Man könne sich gerne an sie wenden, Köck rät aber, sich 24 Stunden vorher zu überlegen, was man braucht. „Es ist nicht Sinn und Zweck, dass man jeden Tag ausfährt“, betont sie. „Ich fahre nicht zusätzlich spazieren.“ Ziel sei, dass so wenige Menschen wie möglich unterwegs sind. Nebenbei: Das empfiehlt auch die Bundesregierung in diesen Tagen mehrfach.

Und der Service ist nicht mit jenem in einem Hotel vergleichbar: Anfragen, ob Frühstück geliefert wird, lehnt Köck ab. Viele Menshen entwickeln jedoch fast schon Schuldgefühle, weil sie Hilfe in Anspruch nehmen. „Aber man sollte eher geben, ohne zu fordern“, ist Solidarität für Köck mehr als wichtig. „Man gibt den Menschen Sicherheit und sagt damit: Es ist jemand für dich da.“