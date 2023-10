Burg Ödengroßau: Überreste aus der Vergangenheit

Auf die Spuren der Vergangenheit von Großau begaben sich an die 50 interessierte Menschen am Samstagnachmittag und wanderten unter der kundigen Führung durch den Raabser Stadthistoriker Erich Kerschbaumer zum Standort der Burg Ödengroßau, die auf einem Felskopf 90 Meter oberhalb der Mährischen Thaya stand. Kerschbaumer, der über ein profundes und detailliertes Wissen über die Historie der Burgen und Schlösser des oberen Waldviertels verfügt, gab interessante Einblicke in die Geschichte von Großau und Umgebung.

Derzeit nur wenige Mauerreste zu sehen

Die ehemalige kleine Burganlage auf dem spornartigen Hügel zwischen dem Grundlbach und dem Hafnerbach ist stark überwachsen, weshalb derzeit nur wenige Mauerreste zu sehen sind. Zwei durch einen Wall getrennte Burggräben umschlossen die Burg als Schutz gegen feindliche Angriffe. Auf einem Hügel neben der Burg Ödengroßau befand sich ein Meierhof, in dem höchstwahrscheinlich auch die Burgherren einen Großteil des Jahres lebten, weil dort die Lebensbedingungen vor allem in der kalten Jahreszeit günstiger waren.

1204 wurden erstmals die Herren von Großau, die Gefolgsleute der Raabser Herrschaft waren, urkundlich erwähnt. Höchstwahrscheinlich stand jedoch schon 1105 eine Burg – vermutlich eine Holzburg – auf diesem Felssporn. Die erste Nutzung des Geländesporns konnte bereits um das Ende des 10. Jahrhunderts festgestellt werden. 1112 wurden in der Prima Fundacio (dem Zehentverzeichnis) des Klosters St. Georgen, das später nach Herzogenburg verlegt wurde, ein „Grassaw maior“ (Groß-Großau) und ein „Grassaw minor“ (Klein-Großau) genannt. Die Burg wurde vermutlich um 1330 durch einen feindlichen Angriff der Böhmen zerstört, mit denen es oftmals kriegerische Auseinandersetzungen gab.

Wasserdichte Keramik hergestellt

In „Grassaw maior“ war ausreichend Wasser vorhanden, dort wurde Keramik erzeugt, was auch durch den Fund eines großen Graphitbrockens belegt ist. Im nahegelegenen Rabesreith reichen die Graphitadern in der sogenannten „Schwarzäcker-Flur“ bis an die Oberfläche. Der Graphit wurde mit Lehm vermischt, wodurch wasserdichte Keramik erzeugt werden konnte. Auch das im Granit- und Gneishochland des Waldviertels vorhandene Eisen wurde abgebaut und verarbeitet. In Lindau existierte bis zum 19. Jahrhundert ein Eisenwerk, in Großau war das „Roseneisenerz“ direkt unter dem Humus zu finden. Im nicht weit entfernten Primmersdorf wurde auch Silber in einem kleinen Bleiglanz-/Silberstollen abgebaut.

Bei den archäologischen Ausgrabungen auf dem Burggelände in den Jahren 2009 bis 2012 durch die Archäologen Sabine Felgenhauer-Schmiedt und Kurt Bors wurden unter anderem an die 1000 Keramikscherben, Pfeilspitzen, der Rest eines Schwertes, ein Siegel eines englischen Priesters oder Kaufmanns mit der Umschrift „Sigill Gaufridi de Hastinges“, ein gotischer Schlüssel und ein großer Keramiktopf gefunden.

Alexander Pollak-Schmuck schrieb im Jahr 2019 seine 211 Seiten umfassende, in akribischer Forschungsarbeit entstandene Masterarbeit zum Thema „„Die Burganlage von Öden Großau – Die archäologischen Ausgrabungen der Jahre 2009-2012“.