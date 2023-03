Altes Museum in Waidhofen/Thaya wird renoviert

Nach einem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf seit den 1990er-Jahren wird dem Haus Wiener Straße 14 — dem alten Museum — neues Leben eingehaucht. Für die Renovierung des Gebäudes sind im Gemeindebudget 400.000 Euro vorgesehen, die Kosten werden teilweise mit Förderungen durch ein Interreg-Projekt finanziert.

Einer der alten Kachelöfen, die auch noch an den Kamin angeschlossen sind.Einer der Schätze des alten Museums ist die „schwarze Kuchl“, in der im Zentrum des Hauses am offenen Feuer gekocht wurde.

„Es ist geplant, das Museum als reinen Sommerbetrieb zu führen. Es wird Audio- und Videoguides geben“, erklärt Bürgermeister Josef Ramharter und verweist darauf, dass bei der Sanierung mit dem Bundesdenkmalamt zusammengearbeitet wird.

Die erforderlichen Arbeiten sollen möglichst rasch umgesetzt werden. Priorität hat dabei natürlich die Sicherheit der zukünftigen Besucher. Deshalb wird auch der Eingang nicht über die Wiener Straße, sondern über die Südpromenade geplant: „Es wäre unverantwortlich, wenn in der engen Straße die Besucher ein- und ausgehen müssten“, stellt Ramharter fest.

Ein dunkler Zeitzeuge: Die schwarze Kuchl

Insgesamt sollen im Gebäude rund 120 m² als Ausstellungsfläche adaptiert werden. Ein Prunkstück dabei ist die „schwarze Kuchl“ die noch im Original erhalten ist. „Im gesamten Gemeindegebiet gibt es meines Wissens nur noch eine weitere schwarze Kuchl“, ist Bürgermeister Ramharter stolz auf diesen Schatz der Vergangenheit. Ebenso original wirken die Dielenböden, die demnächst renoviert und mit Leinöl behandelt werden sollen. Original sind auch die Fensterbeschläge, die noch händisch angefertigt worden sind. Beim Glas sieht man, dass es oben dünn ist und nach unten hin dicker wird, ebenso ein Indiz dafür, dass es sich noch um ein Original handelt.

„Auch beim Zugang zum Keller muss noch geprüft werden, ob es statisch möglich ist, diesen zugängig zu machen“, erzählt Josef Ramharter. Der Keller reicht bis in die Wiener Straße hinein, das ursprüngliche Straßenniveau lag rund einen dreiviertel Meter tiefer als es jetzt ist. Das Dach ist grundsätzlich in Ordnung. Wegen der Statik sind jedoch Verstärkungsmaßnahmen erforderlich.

Welchen historischen Wert das Gebäude hat, wird derzeit noch untersucht. Dafür werden die Farbschichten an der Fassade vorsichtig abgetragen, um darunter befindliche, möglicherweise wertvolle Strukturen freizulegen.

Aus der Geschichte des Gebäudes

Der Renaissancebau im Niedertal (jetzt Wiener Straße) war vom verheerenden Stadtbrand 1873 verschont geblieben und hatte auch keine wesentlichen Modernisierungen mitgemacht. Eine sorgfältige Restaurierung der Fassade förderte in den Jahren 1924/25 bisher übermalte Sgraffitobilder hervor, die die Jahreszahl 1577 trugen. „Doch auch das ist nur eine Jahreszahl, die tatsächliche Grundstruktur des Gebäudes ist als wesentlich älter anzunehmen“, stellt Ramharter fest.

Ab 1926 (in diesem Jahr wurde auch der Waidhofner Museumsverein gegründet) wurde das Gebäude schließlich als Museum eingerichtet und genutzt. Eine neuerliche Adaptierung erfolgte 1961 und später in den 1990-er-Jahren. Zuletzt wurde das Haus mit einer Elektroheizung und einer neuen Dacheindeckung versehen. In den Jahren 1973/74 kam abermals Bewegung in die Museumslandschaft, als sich unter Walter Biedermann der Museumsverein neu formierte.

„Ich freue mich, wenn wir mit dem Museum in der Wiener Straße ein weiteres, attrakttives Ausflugsziel in unserer Gemeinde und in unserem Bezirk schaffen können“, meint Josef Ramharter abschließend.

Altes bewahren

