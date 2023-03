Waidhofen an der Thaya: Orden für Franz Loydolt

Das privilegierte, uniformierte und bewaffnete Bürgerkorps zu Waidhofen versammelte sich zum jährlichen Jahreshauptrapport.

Der Kommandant des AAB4 (Aufklärungs- und Artilleriebataillons 4), Michael Vitovec, überreichte Franz Loydolt einen personalisierten Orden für dessen Engagement und Verbundenheit zum österreichischen Bundesheer. Oberst Vitovec betonte in seiner Ansprache, dass insbesondere in diesen Zeiten mit kriegerischen Handlungen auf unserem Kontinent das Heimatgefühl sehr wichtig sei. Er betonte, dass die Wertschätzung der Tradition vorangegangener Zeiten mit der gegenwärtigen geistigen Landesverteidigung und dem Schätzen des österreichischen Staates mit dessen demokratischen Werten sehr wichtig sei.

Mit drei neuen ausrückenden Mitgliedern und zwei neuen Ehrendamen konnte das Kommando auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurückblicken, welches vor allem durch das „Fest der Uniformen“ geprägt war.

Aufgrund besonderer Leistungen um das Korpsgeschehen konnten an Klaus Bittermann und Robert Schuh die Verdienst-Orden in Bronze überreicht werden. Dauerhafte Mitgliedschaften sind heutzutage immer seltener, so war es dem Korps ein Anliegen, Norbert Bauer und Gerhard Diesner mit Orden für 40 Jahre Korpszugehörigkeit auszuzeichnen.

Mit der Osterwache am Karfreitag und am Karsamstag in der Marienkapelle wurde das neue Vereinsjahr mit vielen Ausrückungen vorausgeplant.

