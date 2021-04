Zügig vorangehen soll es mit dem neuen Siedlungsgebiet der Marktgemeinde Gastern. Wie berichtet, kaufte die Gemeinde hier rund drei Hektar Grund hinter dem Hochwasserschutzbecken am Ortseingang um rund 350.000 Euro an.

Eineinhalb Jahre dauernde Verhandlungen. „Ein für die Umwidmung in Bauland notwendiges kulturtechnisches Gutachten hat gezeigt, dass das neue Siedlungsgebiet, das im Bereich der Straßen nach Ruders und Weissenbach im Anschluss an das neu geschaffene Hochwasserschutzbecken liegt, sehr gut als Wohngebiet geeignet ist.

Derzeit wird intensiv an einem Parzellierungskonzept und Möglichkeiten der verkehrstechnischen Erschließung gearbeitet, sodass wir im heurigen Jahr noch Baugründe zum Kauf anbieten können“, ist Bürgermeister Roland Datler (ÖVP) zuversichtlich. Dem Beschluss zum Grundankauf gingen intensive, teils langwierige Verhandlungen mit den beteiligten Grundeigentümern voran, die etwa eineinhalb Jahre in Anspruch nahmen.

Der von der SPÖ kritisierte Kompromiss mit dem Kauf einer Tauschfläche um fünf Euro pro Quadratmeter und dem Weiterverkauf um 1,50 Euro pro Quadratmeter (die NÖN berichtete in der Vorwoche) sei nötig gewesen, um das Projekt realiseren zu können. Sonst hätte die Gemeinde die nötigen Flächen nicht bekommen.

Bedarf an Bauland in Gemeinde ist groß. Der Bedarf an Bauplätzen sei gegeben: „Wir haben nur noch vereinzelt Baugründe zur Verfügung“, merkt Datler an. Die Corona-Krise habe zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Wohnsitzen auf dem Land geführt. „Einerseits haben wir gesehen, dass die Zahl der Nebenwohnsitzer überproportional angestiegen ist, und andererseits wechseln jetzt Liegenschaften so schnell ihren Besitzer, dass wir als Gemeinde es gar nicht mehr erfahren“, fasst der Bürgermeister zusammen.

12 Wohnungen im Amtshaus. Mit den derzeit im Zuge des Amtshaus-Umbaus entstehenden Wohnungen hofft Datler, auch für jene Menschen, die eine Wohnung mieten wollen, ein passendes Angebot in der Hand zu haben. Hier sollen zwölf Wohnungen entstehen. Dass Bedarf nach Mietwohnungen besteht, habe sich laut Datler schon beim Projekt „Junges Wohnen“ gezeigt: Dort waren alle acht Wohungen schon bei der Eröffnung fix vergeben.