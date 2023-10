Explodierende Spritkosten - welche Faktoren dabei eine Rolle spielen

Thomas Traxler, Geschäftsführer der Franz Eigl GmbH, berichtet: "Wir erkennen noch kein signifikant geändertes Tankverhalten der PKW Kunden, noch sehen wir einen nennenswerten Rückgang beim Treibstoffkonsum. Auch der Premium Diesel wird von vielen Kunden wegen der hervorragenden technischen Eigenschaften des Treibstoffes ganz bewusst gewählt. Was wir sehr wohl bemerken ist, dass sich immer mehr Kunden nach Tankrabatten erkundigen um zumindest den Preis etwas zu reduzieren. Unsere Stromkunden tanken in Kombination mit unserer Tankkarte automatisch um 3 Cent/Liter günstiger. In der Tankstellenwelt ist das ein ungewöhnlich großer Preisnachlass.“

Traxler zu den Fragen der Kunden: „Kunden fragen uns wie es sein kann, dass einmal volltanken früher 50 Euro kostete und jetzt 70 Euro. In Zeiten von hoher Inflation spürt man jeden Euro. Im Gespräch merkt man, dass viele der Kunden gar nicht wissen, dass aufgrund der heuer neuen Kraftstoffverordnung zusätzlich zur Mineralölsteuer noch andere neue Kostenkomponenten im Preis einkalkuliert werden müssen. Etwa die Bepreisung von CO2 und anderen Treibhausgasemissionen.“

Seine Einschätzung für die nächsten 6 Monate: „Eine Prognose ist leider sehr schwierig. Krisen wie der Angriff der Hamas auf Israel haben - wenn auch nur kurzfristig - meist eine preiserhöhende Wirkung. 2024 ist eine weitere Erhöhung der CO2-Steuer sowie der Ausgleichsabgabe für Treibhausgasemissionen (lt. Kraftstoffverordnung) geplant. Das führt wieder zu einer Preiserhöhung.“

Christian Bartl, Feuerwehrkommandant der FF Waidhofen, erklärt: „Durch die unterschiedlichsten Einsätze im Jahr (Auslandseinsätze, Katastrophenhilfe, etc.) lässt sich schwer ein Vergleich herstellen. Aber natürlich sehen wir bei unseren 7 Einsatzfahrzeugen einen Mehraufwand an Treibstoffkosten, die derzeit im fünfstelligen Bereich pro Jahr liegen.“ Gegenmaßnahmen sind kaum möglich. „Unser Handeln ist ja fremdbestimmt. Selbst Anbieterwechsel ergeben keinen Sinn, wenn wir dadurch weitere Anfahrtswege zu den Treibstoffversorgern haben“, ergänzt Bartl.

Vergünstigungen gibt es hier nicht. „Wir sind weder vorsteuerabzugsberechtigt noch erhalten wir Vergünstigungen beim laufenden Betrieb. Allein bei der Anschaffung von Fahrzeugen gibt es steuerliche Vorteile“,hält Bartl fest. In naher Zukunft rechnet er mit weiteren Preissteigerungen.

Auch das Rote Kreuz NÖ steht vor einem ähnlichen Problem. Sonja Kellner, Pressesprecherin, meint dazu: „Wir brauchen in NÖ etwa 300.000 Liter Diesel im Monat. Da spüren wir auch geringe Preiserhöhungen enorm. Aber wir sind da, um zu helfen. Wir sind da, um Menschen in Not zu retten und ins Krankenhaus zu bringen. Ohne Wenn und Aber. Wir können nicht auf dem Weg zum Krankenhaus einfach stehenbleiben, weil wir uns die Tankfüllung nicht mehr leisten können. Es ist unsere Aufgabe, Menschen zu versorgen und ihnen zu helfen – auch wenn die äußeren Umstände herausfordernd sind.“

Eine Umstellung auf E-Mobilität ist derzeit bei den Fahrzeugen nicht umgesetzt, in anderen Leistungsbereichen wurde Erprobungen durchgeführt. Das Rote Kreuz ist dazu auch im regen Austausch mit anderen Landesverbänden. „Es gibt generelle Überlegungen, allerdings muss das Rote Kreuz auch beispielsweise im Blackout-Fall im Einsatz bleiben, das muss bei der Planung berücksichtigt werden“, schließt Kellner ab.

Mika Wendl, Juniorchef der Goldberger Transport GmbH in Eggenburg, berichtet: „Unser Fuhrpark umfasst 35 Fahrzeuge - 30 LKW und 5 PKW. Wir sind zu 98 Prozent innerhalb Österreichs unterwegs. Normalerweise beträgt der Anteil der Treibstoffkosten an den Gesamtkosten etwa 20 Prozent. Durch die hohen Spritpreise ist der Anteil auf 25 Prozent gestiegen.“ Die Maßnahmen, die das Unternehmen setzen kann, um die explodierenden Treibstoffkosten in den Griff zu bekommen, sind eingeschränkt. „Eine effiziente Routenplanung ist in dem Geschäft essentiell. Das machen wir von Beginn an.“

Steigen die Preise extrem an, werden die Kosten anteilsmäßig an die Kunden weitergegeben. „Bei unseren wichtigsten Großkunden ist schon seit einigen Jahren eine Treibstoffklausel im Vertrag enthalten. Damit hat auch der Kunde eine bessere Planbarkeit. Diese Klausel haben wir nun bei weiteren Kunden vertraglich festgehalten“, hält Wendl fest.

Am Firmengelände befindet sich eine eigene Tankstelle, die öffentlich genutzt werden kann. „Wir kaufen den Treibstoff zu Großhandelspreisen ein und nutzen den Spritpreisrechner zum Preisvergleich.“ Eine Prognose ist derzeit kaum möglich. „Ich erwarte keinen größeren Preisnachlass in den nächsten Monaten sondern gehe eher von weiteren Erhöhungen aus. Die Krisensituationen im Nahen Osten haben immer Einfluss auf die Treibstoffpreise“, schließt Wendl ab.

Für die Landwirte stellen die hohen Treibstoffkosten ebenfalls eine massive Mehrbelastung dar. Obmann Christoph Kadrnoschka erläutert: „Die Landwirte brauchen bei Getreidefeldern ca. 70 bis 120 Liter Diesel pro Hektar, die durchschnittliche Betriebsgröße im Bezirk liegt bei 40 Hektar. Die Auswirkungen bei einem Preisanstieg von nur 10 Cent sind enorm. Dabei sind hier nur die direkten Dieselkosten berücksichtigt, die der Landwirt am Feld verbraucht. Die Transporte sind noch gar nicht eingerechnet.“ Bei Hackfrüchten oder Tierhaltung ist der Treibstoffbedarf noch höher. „Auch bei der Trocknung von Mais beispielsweise wird Heizöl benötigt. Manche Bauern stellen auf Hackschnitzel um, die Händler allerdings nicht.

Kadrnoschka weist auch auf die regionalen Nachteile hin: „Die Treibstoffpreise sind im Bezirk relativ hoch, wenn man mit St. Pölten, Tulln oder auch Salzburg vergleicht.“ Die Maßnahmen, die Landwirte setzen können, um Treibstoff zu sparen, sind überschaubar. Kadrnoschka dazu: „Mit gut eingestellten Maschinen und einer reduzierten Fahrgeschwindigkeit am Feld kann man etwas an Treibstoff sparen. Auch eine weniger tiefe Bodenbearbeitung kann helfen, wenn es der Boden zulässt. Der Einsatz von Lenksystemen kann ebenfalls helfen - diese Systeme sind mittlerweile deutlich verbessert worden.“ Schwieriger ist es, die optimalen Bedingungen abzuwarten, um die Feldarbeit zu erledigen. „Das ist manchmal nicht machbar, weil die Termine vorgegeben sind. Beispielsweise muss die Begrünung am Feld bis zum 20. August ausgebracht werden, egal wie die Witterungsbedingungen sind.“

Wichtig wäre ihm, dass Märkte, die direkten Einfluss auf unsere Landwirtschaft haben, die gleichen Produktionsbedingungen haben. „Es werden bei uns immer mehr Pflanzenschutzmittel verboten. Das führt aber zu einem vermehrten Einsatz von mechanischer Unkrautbekämpfung und zu mehr Fahrten auf das Feld. Der Wettbewerbsnachteil für unsere Landwirte müsste durch einen fairen Preis abgegolten werden.“