Hoher Bodenverbrauch: Ein Mittelmaß muss gefunden werden

Lange Trockenperioden, rege Bautätigkeit und der immer präsente Klimawandel rücken ein Thema in den Mittelpunkt des Interesses: die Bodenversiegelung. Wie wird damit umgegangen? Welche Lösungsansätze gibt es im regionalen Raum?

Zu viel Bautätigkeit im ländlichen Raum?

Für den Obmann der Bezirksbauernkammer Waidhofen, Christoph Kadrnoschka, stellt die Gefahr der übermäßigen Bebauung im ländlichen Bereich auf jeden Fall ein Problem dar. „Wohnsiedlungen werden oft nicht platzsparend angelegt. Auch ziehen viele Leute in ländliche Regionen, weil hier die Bauplätze einfach noch leistbar sind. Ein noch größeres Problem sind vielerorts die Industrieruinen. Anstatt sie einer Nachnutzung zuzuführen, wird oftmals wieder eine neue Halle aufgestellt“, übt Kadrnoschka Kritik. Auch die Entsiedelung der Stadtkerne spricht der Bezirksbauernkammerobmann an.

Ein weiteres Problem ist die Größe der Bauplätze, die häufig überdimensional groß sind. „Grundsätzlich wäre ja die Rasenfläche in Ordnung, nur wird hier gänzlich auf die Biodiversität vergessen. Die Pflanzen haben keine Zeit zu reifen und zu blühen, weil in fast jedem Garten ganztags ein Mähroboter unterwegs ist,“ ist Kadrnoschka überzeugt, dass man der Natur mehr Raum lassen müsse und das Regenwasser auf jeden Fall aufsammeln sollte, sodass es nicht in der Kanalisation verschwindet.

Hier wäre laut Kadroschka auch die Politik gefordert einzuschreiten, denn meist wäre es billiger, etwas neu zu bauen, als das Alte zu renovieren, besonders im städtischen Bereich.

Zurück zur Natur – aber nicht um jeden Preis

Zum Thema Drainagen auf Wiesen und Feldern ist Kadrnoschka zweigeteilter Meinung. Viele Flächen würden nicht zu bearbeiten sein, wenn sich das Wasser dort unkontrolliert ausbreiten könne. Ob jedoch neue Drainagen angelegt werden sollten, sei zu hinterfragen. „Bestehende Anlagen instandzuhalten und zu reparieren ist sinnvoll. Neue zu errichten, muss man schon genau überlegen. Ebenso ist es mit der Begradigung von Bächen“, stellt der Vertreter der Waidhofner Bauern fest, dass Betonschalen sicher nicht gut für die Umwelt seien. „Man darf aber auch nicht ins andere Extrem verfallen und jetzt beginnen, alles wieder rückzubauen und zu renaturieren“, warnt Kadrnoschka. „Viele Auffangbecken und Biotope haben schon ihren Sinn!“

Nicht jeder Bauplatz ist komplett versiegelt

Anette Töpfl ist als Bürgermeisterin von Vitis für eine Gemeinde mit großem Zuzug verantwortlich, und es bedarf viel Fingerspitzengefühls, das richtige Mittelmaß zu finden. „Zu den Versiegelungsflächen werden auch Gärten oder Fußballfelder gerechnet, auf denen das Wasser ohnehin versickern kann. Wir haben dennoch die Größe der Bauplätze mit 1.000 m² beschränkt, gehen oft sogar darunter“, erklärt Töpfl und setzt in ihrer Gemeinde auch auf großvolumigen Wohnbau, der weniger Bodenfläche benötigt. Auch die Parkflächen in den Siedlungsgebieten werden mit Rasengittersteinen befestigt, um hier das Abfließen des Regenwassers zu ermöglichen. „Wir haben die Wege im Friedhof nicht asphaltiert und achten auch bei der Grünraumpflege auf natürliche Methoden wie das Unkraut-Flämmen.“

Auch die jungen Hausbauer seien meist sehr umweltbewusst und achten darauf, in ihren Gärten Regenwasserzisternen zu errichten, um das Regenwasser zu nutzen. „Für den Kindergarten haben wir extra eine Außenfläche dazugekauft“, verweist die Bürgermeisterin auch darauf, dass Vitis eine „Natur im Garten“-Gemeinde ist.

Kritik übt Töpfl an der Post, die das Verteilerzentrum in Vitis mit Jänner 2024 auflassen wird und dafür in einer anderen Gemeinde ein neues Gebäude errichtet hat. „Es gibt auch Konzerne, die Arbeitsplätze in der Region schaffen, produktiv sind und trotzdem der Natur auch noch Raum geben. Schlimm finde ich, wenn Industrieruinen zurückgelassen werden.“ In diesem Fall hofft Töpfl, dass der Besitzer der Halle einen entsprechenden Nachmieter finden wird.