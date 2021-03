Happy End für Manuela Burggraf: Ihre am 21. November 2020 entlaufene Mischlingshündin „Luna“ wurde in Tschechien gefunden – nachdem sie gut drei Monate auf eigene Faust ohne Dach über dem Kopf in der Wildnis überlebt hatte.

„Luna ist eine Angsthündin, ich habe sie im Sommer 2020 vom Verein ‚Tierhilfe mit Herz und Einsatz‘ übernommen. Am 21. November hat sie sich geschreckt und lief von zu Hause weg“, erinnert sich Burggraf. Sofort setzte sie alle Hebel in Bewegung, um die zehnjährige Hündin wieder zu finden. Aufrufe in sozialen Medien, Suchhunde, Jäger und das Ziehen einer Futterspur – all das führte zunächst zu keinem Erfolg.

Bei der Abholung in Tschechien. NÖN

„Mit der Zeit kamen immer wieder Sichtungsmeldungen herein, doch da Luna Angst hat, ist es schwierig, sich ihr als Fremder zu nähern. Ich wusste, dass sie schon längst wieder weg sein würde, wenn die Meldung kommt. Das ist sehr belastend“, erzählt Burggraf. Schließlich fand ein Polizist in Tschechien die extrem schwache Hündin liegend und konnte sie so sichern. Am Wochenende holte Burggraf ihre Hündin ab, zwei Autostunden jenseits der Grenze im Tierheim in Havlíčkův Brod.

„Luna ist zwar abgemagert, aber Blut und Organe sind in Ordnung. Sie muss jetzt eben langsam wieder zunehmen.“