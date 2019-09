Ein Reisebüro am Bauernhof – das gibt es seit Freitag am elterlichen Hof von Michaela Scheidl.

Wo früher ein Stadl stand, befindet sich heute ein modern eingerichtetes, mit zahlreichen Anspielungen auf Griechenland gespicktes Reisebüro. Michaela Scheidl ist schon lange in der Reisebüro-Branche tätig. Bevor sie 2011 ihre Reiseagentur „Reisen&Mehr“ im Haus ihres ehemaligen Lebensgefährten in Raabs gründete, war sie im Reisebüro Piffl in Waidhofen beschäftigt und auch drei Saisonen in Griechenland als Reiseleiterin. „Ich war auf der Suche nach etwas Größerem, doch in Raabs war kein passendes Büro zu bekommen“, begründet Scheidl ihren Entschluss, ihr Elternhaus heranzuziehen.

Auf rund 80 m2 entstand im Laufe eines Jahres Scheidls neues Reisebüro. „Wir zogen in einen zwölf Quadratmeter großen Container gegenüber der Baustelle“, erzählt Scheidl. In Raabs bleibt ein kleines Büro am Hauptplatz, wo sie nach Terminvereinbarung Kundengespräche führt. Auch ihren mobilen Reisebüroservice betreibt Scheidl weiter. Sie lädt am 7. September von 14 bis 19 Uhr zum „Tag der offenen Tür.“