Einen besonderen Whisky gibt es am 14. August in der Granitdestillerie von Günther Mayer zu verkosten: Anlässlich des „Tags des österreichischen Whiskys“ steht der „AWA Blend Nr.1“ zum Probieren bereit.

Dieser Whisky-Blend wurde aus Whiskys von 13 Mitgliedern der AWA (Austrian Whisky Association) kreiert, darunter auch Günther Mayer, der als einziger Brenner im Bezirk Waidhofen Mitglied der AWA ist. Die Auflage des Blends ist auf 1.350 Flaschen limitiert.

„Man muss gewerblich produzieren, mindestens 2.000 Liter“, erklärt Mayer. Sonst könne man nicht AWA-Mitglied werden. 50 Liter steuerte jedes AWA-Mitglied für den AWA-Blend bei.

Für Mayer ist der „Tag des österreichischen Whiskys“ die erste Veranstaltung in seiner Destillerie seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Im Vorjahr ließ er es ruhig angehen und verzichtete auf Einsendungen zu Prämierungen. „Medaillen habe ich ja schon genug“, lacht er. Am „Tag des österreichischen Whiskys“ bietet er Führungen um 9, 11 und 13 Uhr an, Verkostungen sind jederzeit möglich.

Seit 2005 stellt Mayer Whisky her, begonnen hat er mit kleinen Mengen. Heute lagern 30.000 Liter Whisky verschiedener Sorten in den Fässern in seinem Keller. „Wir wollen noch bis auf 50.000 Liter kommen“, plant Mayer.

Er tüftelt auch schon wieder an einer neuen Kreation, einem „Sloe Gin“. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus einem Schlehenbrand und Gin. „Ich habe verschiedene Mischungen mit meinen Partnern verkostet, mittlerweile steht fest, welche Variante es wird“, sagt Mayer.