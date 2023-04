Firmenmesse bei der HTL Karlstein

Die HTL Karlstein veranstaltete am 20. April eine Firmenmesse, bei der sich 13 Firmen aus der Region Waldviertel den Schülerinnen und Schülern der Fachschule und HTL Mechatronik mit Fachvorträgen und Jobangeboten präsentierten.

Besonders erfreulich an der Veranstaltung war, dass zahlreiche ehemalige Absolventen der Fachschule und HTL aus Karlstein für ihre Firmen aus der Region die Fachvorträge präsentierten und zu offenen Fragen über ihr Unternehmen informierten.

So konnten die Schülerinnen und Schüler in persönlichen Gesprächen die Gelegenheit nutzen mit der Wirtschaft und Industrie aus dem Waldviertel in Kontakt zu treten und mögliche Karrierechancen zu eruieren.

Ausstellende Firmen und Unternehmen: Agrana, APV, FarmING, Herka, Intensa, KSG, MKE/Bühler, Pollmann, ProPet, Riegl, TA, TE Connectivity und TEST-FUCHS.

Die HTL Karlstein bedankt sich bei allen teilnehmenden Firmen und freut sich bereits jetzt auf die zukünftige Zusammenarbeit und Kooperationen mit den Firmen, welche sich aus den persönlichen Gesprächen ergeben haben.

