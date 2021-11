Technik: „Bedarf ist gegeben“

Groß war das Interesse an den Informationstagen der HTL Karlstein. Zahlreiche Pflichtschüler kamen mit ihren Eltern, um sich in geführten Touren mit zugewiesenen Gruppen und Terminen über die Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.

„Guides“ führten durch Schule und Schülerheim, dabei wurden Diplomarbeiten, Projekte oder von Schülern hergestellte und entwickelte Werkstücke präsentiert. In den Werkstätten und Labors sahen die Gäste den Schülern beim Arbeiten zu.

Die Schule bietet eine fünfjährige HTL für Mechatronik (mit Vertiefung für Gebäudemechatronik) und eine jeweils vierjährige Fachschule für Mechatronik, Präzisions- und Uhrentechnik an (mit einem Ausbildungsschwerpunkt für Gebäudeautomation). In den Fachschulen ist eine Betriebspraxis zu absolvieren. Zu beobachten ist, dass sich vermehrt Mädchen für eine technische Ausbildung entscheiden.

Die Mechatronik-Absolventen sind sehr gefragte Arbeitskräfte mit guten Jobchancen auch in der Umgebung. Ebenso sei der Bedarf an Präzisions- und Uhrentechnikern gegeben, sagt Direktor Wolfgang Hörmann. In den Lockdowns wurde die Labor-Technik auf den neuesten Stand gebracht. Corona-Prävention wird ernst genommen: 98 Prozent des Personals haben einen vollständigen Impfschutz, bei den Schülern sind es rund 60 Prozent. Die Schule war bisher kein Cluster-Ausgangspunkt.