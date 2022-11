Mit Sonne und und Effizienz der Krise trotzen

Seit den 1960ern produziert die 1892 als Ziegelwerk gegründete Hütte Klein-Reichenbach schmelzmetallurgisch Aluminium in Form von Einteilern und Granalien. Ein sehr energieintensiver Prozess, der im Laufe der Jahrzehnte jedoch durch Investitionen in moderne Anlagentechnik und zuletzt auch durch die Installation einer 720 kWp Photovoltaikanlage wesentlich effizienter und umweltschonender gestaltet werden konnte. Im Vorjahr wurde der erste Teil der Photovoltaik-Anlage mit 500 kWp installiert, kürzlich wurden die restlichen 220 kWp in Betrieb genommen.

„Wir können mit unserer Anlage rund ein Drittel unseres Strombedarfs decken. Der Großteil des erzeugten Stroms wird von Montag bis Samstag direkt im Werk verbraucht, nur am Sonntag wird ein nennenswerter Teil ins öffentliche Stromnetz eingespeist“, erklärt Betriebsleiterin Barbara Falkensammer.

Der größte Stromverbraucher in der Hütte Klein-Reichenbach ist die Schrottschere, mit welcher der angelieferte Aluminiumschrott vor dem Schmelzprozess zerkleinert wird. „Diese Schrottschere läuft nur untertags, wir müssen daher unseren Betriebsablauf nicht umstellen, um den Solarstrom optimal nutzen zu können“, erläutert Falkensammer.

Die Hütte Klein-Reichenbach stellt sogenanntes „Des ox-Aluminium“ für die Stahlindustrie her. Dieses Aluminium dient als Zuschlagstoff, um den in der Stahlschmelze enthaltenen Sauerstoff zu binden und in weiterer Folge zu entfernen.

100 Prozent Schrott als Ausgangsmaterial

Das Ausgangsmaterial für dieses „Desox-Aluminium“ ist Aluminiumschrott. „Wir setzen als eines der führenden Unternehmen in Europa 100 Prozent Schrotte in unserem Produktionsprozess ein. Im Vergleich zur Verwendung von neu hergestelltem Aluminium werden durch das Recycling 85 Prozent weniger Energie benötigt und 97 Prozent des CO₂ -Ausstoßes im Vergleich zum Primärprodukt eingespart“, betont Falkensammer. In Zahlen bedeutet das einen CO₂ -Ausstoß von 0,2 Kilogramm pro Kilogramm Aluminium, verglichen mit 8 Kilogramm CO₂ pro Kilogramm, wenn neues Aluminium hergestellt wird.

Der Schmelzofen wird mit Erdgas betrieben. Angesichts des stark gestiegenen Gaspreises gibt es in der Industrie Überlegungen, auf andere Brennstoffe wie Öl umzusteigen. Für Falkensammer ist dies jedoch keine Option: „Das wäre für uns ein Schritt zurück in die falsche Richtung. Erdgas ist in gewissen Bereichen gut zu ersetzen, aber nicht in manchen industriellen Bereichen. Hier wird in Zukunft der Weg eher in Richtung nicht-fossiles Gas gehen, vielleicht Biogas“, meint Falkensammer.

Gasverbrauch durch neues Ofensystem halbiert

Einsparpotenzial gibt es dennoch. Seit 2014 ist ein regeneratives Ofenbeheizungssystem im Einsatz, bei dem die Verbrennungsluft mit der Abwärme aus dem Abgas vorgewärmt und dadurch Brennstoff gespart wird. „Wir haben dadurch den Gasverbrauch von 1.300 Kilowattstunden auf rund 600 Kilowattstunden pro Tonne reduziert“, rechnet die Betriebsleiterin vor. Das entspricht einer Halbierung des Energibedarfs.

Falkensammer sieht den Betrieb gut auf die aktuelle Situation mit hohen Energiepreisen vorbereitet: „Wir haben seit jeher ein gewisses Kostenrisiko in unsere Planung einbezogen. Durch vorausschauendes Handeln haben wir Reserven geschaffen, und wir sind überzeugt, diese Krise gut überstehen zu können.“ Da die Corona-Pandemie gerade die Abhängigkeit von Rohstoffproduzenten im Fernen Osten schmerzhaft in Erinnerung gerufen hat, rechne man auch in Zukunft weiter mit einem hohen Stellenwert der Stahlproduktion in Europa.

Die Hütte Klein-Reichenbach weist eine Jahreskapazität von 50.000 Tonnen Aluminium auf und exportiert 85 bis 90 Prozent der Produktion in die gesamte EU sowie in die Türkei. „Wir leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Rohstoffsicherheit in Europa“, hebt Falkensammer hervor.

Noch freie Dachfläche für Photovoltaik vorhanden

Auch in Zukunft will man weitere Effizienzsteigerungen und die Nachhaltigkeit vorantreiben. Was die Solarstromerzeugung betrifft, gibt es noch Potenzial: Das Dach der Lagerhalle wäre noch frei und für Photovoltaik geeignet. Der Betrieb beschäftigt derzeit 55 Mitarbeiter. Die Fluktuationsrate ist gering, die meisten Abgänge resultieren aus Pensionierungen. „Wir haben eine extrem hohe Kompetenz unter unseren Beschäftigten und pflegen ein wertschätzendes Miteinander“, betont die Betriebsleiterin.

