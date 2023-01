Sportakrobatik Dobersberg: Spektakuläre Show zum 30-Jahr-Jubiläum

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

In rund zwei Stunden Programm zeigten die Akrobaten von den Jüngsten bis zu den „Oldies“ ein vielfältiges, spektakuläres Programm. Das reichte von den Anfängern, die bereits eine Menge gelernt haben, über ein Showprogramm der Jugend bis zu den „Urgesteinen“ und Kürausschnitten der Kader. Auch ein paar Spezial-Shows hatte man sich für die Jubiläumsfeier einfallen lassen, etwa eine Eltern-Kind-Show und eine Fackelshow. Auch der Beitrag, den die Sportakrobaten in der Andy Marek Weihnachtsshow zeigten, war hier noch einmal zu sehen.

Zwischen den Showblöcken wurden Ehrungen (siehe Infobox) vorgenommen, und Rückschau auf die Geschichte der Sportakrobatik in Dobersberg gehalten. Alles begann im Jahr 1991 mit ein paar sportbegeisterten Mädchen in Dobersberg, die sich zum Ziel gesetzt hatten, die bis dahin im Waldviertel eher unbekannte Sportakrobatik zu etablieren. Eine von ihnen war Doris Haider, die bis heute noch immer Sektionsleiterin der Sportakrobatik ist.

Von 15 auf 120 Mitglieder gewachsen. Im Oktober 1991 wurde das erste Training mit 15 Kindern abgehalten – heute zählt die Sektion Sportakrobatik 120 Mitglieder. Schon bald stellten sich erste Erfolge auf Landes- und Bundesebene bei Wettbewerbsteilnahmen ein. Schon bei der ersten Europameisterschafts-Teilnahme erreichten die Dobersberger das Finale. Es folgten weitere Erfolge bei Europa- und Weltmeisterschaften.

Der Dobersberger Bürgermeister Martin Kößner zeigte sich stolz auf „seine“ Akrobaten: „Ihr tragt den Namen unserer Gemeinde in die Welt hinaus. Ihr habt große Erfolge erzielt, einige haben es bis zur WM-Teilnahme gebracht. Es ist gewiss nicht immer leicht, es gibt auch bittere Niederlagen und viel Organisationsarbeit zu bewältigen. Euer Engagement ist eine große Bereicherung“, lobte Kößner.

Verliehene Ehrenzeichen:

Sportehrenzeichen in Silber:

Stefanie Altmann, Viktoria Datler, Theodor Dorfinger, Stefanie Fuger, Nicole Knapp, Emilia Litschauer, Nico Richter, Eva Ritter, Sophie Schober, Cassedy Taxpointner und Isabell Willinger.

Sportehrenzeichen in Gold:

Sophie Koll, Lena Meinhard (derzeit in Australien) und Pia Wagner (derzeit in Amerika).

Ehrenzeichen in Bronze (für Funktionäre):

Doris Meier und Katharina Steiner.

Ehrenzeichen in Silber (für Funktionäre):

Bianca Fraißl und

Karoline Löffler.