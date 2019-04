Ernüchterung macht sich bei den Beschäftigten von Husky-KTW in Waidhofen breit: So einfach, wie anfangs gehofft, wird das Finden vergleichbarer Jobs in der Umgebung nicht werden.

„Bei Husky arbeiten zu 90 Prozent top-qualifizierte High-Tech-Spezialisten, die man hinsichtlich Gehalt und Qualifikation nicht mit einfacheren Metallberufen vergleichen kann“, stellt ÖGB-Regionalsekretär Erich Macho klar. Daher lasse sich allein mit der Zahl offener Stellen im Metallgewerbe keine Aussage darüber treffen, wie viele Leute tatsächlich im Waldviertel einen ähnlichen oder gleichwertigen Job finden können.

„Es gibt nur wenige vergleichbare Stellen im Waldviertel, und die Firmen werden sich die Rosen herauspicken“, betont Macho. Akuell laufen die Verhandlungen über seinen Sozialplan und eine Arbeitsstiftung. Das Ziel der Gewerkschaft ist jedenfalls eine Arbeitsstiftung, um den betroffenen Arbeitnehmern mehr Zeit für Umschulungen und Jobsuche zu geben.

"Bis dato keine Mitarbeiter gekündigt"

Denn: Arbeitlosengeld gibt es nur für sechs bis zwölf Monate je nach Beschäftigungsdauer, während man in einer Arbeitsstiftung für maximal drei (unter 50 Jahre) bis vier Jahre (über 50 Jahre) Stiftungsgeld erhält. Auf diese Weise erhalten die Betroffenen entweder Zeit für Umschulungsmaßnahmen oder, wenn sie kurz vor Pensionsantritt arbeitslos wurden, eine Überbrückung bis zum Pensionsantritt.

Gekündigt wurde bis dato noch keinem Husky-Mitarbeiter. Bei der Arbeiterkammer änderte sich in den vergangenen Wochen allmählich die Art der Anfragen, mit denen die AK-Mitarbeiter von Husky-Leuten konfrontiert wurden. „Zu Beginn wandten sich vor allem Arbeitnehmer in Karenz an uns, danach folgten dann Leute über 50 oder 55 Jahre, die schon ein wenig Aussicht auf die Pension haben, und aktuell nehmen die Anfragen wegen Weiterbildungsmaßnahmen zu“, berichtet Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Christian Hemerka. Gerade beim Punkt „Weiterbildung“ hänge viel vom Ausgang der Verhandlungen um einen Sozialplan ab: „Eine Arbeitsstiftung würde den Betroffenen mehr Zeit geben, um auch einen kompletten Branchenwechsel vollziehen zu können.“

Die Chancen am Arbeitsmarkt schätzt Hemerka besser ein als noch vor zehn Jahren, als die großen Firmen im Bezirk wegen der Wirtschaftskrise eher abbauten. „Heute haben wir die gegenteilige Entwicklung. Trotzdem werden die Chancen je nach Ausbildung und Sparte unterschiedlich sein, das lässt sich nicht verallgemeinern“, sagt Hemerka. Für manche Husky-Mitarbeiter ist laut Erfahrungen der Gewerkschaft aus Gesprächen zumindest ein Wunsch für die Zukunft klar: „Nie wieder ein Konzern!“