Konzept für Spielplätze in Waidhofen/Thaya

Die NÖ Stadterneuerung XL ist in Waidhofen/Thaya in vollem Gange. Der Arbeitskreis Jugend und Soziales beschäftigt sich derzeit mit der Ideensammlung für die Gestaltung der vier Waidhofner Kinderspielplätze.

„Die Spielplätze in Waidhofen sollen nicht nur für die Kinder ein toller Ort zum Spielen sein. Es könnte auch ein entscheidender Faktor für den Zuzug von Familien sein“, äußert sich Stadtrat und Arbeitskreisleiter Markus Loydolt. Die vier Spielplätze – Ziegengeiststraße, Beethovenstraße, Karl-Höfner-Straße und Stiftergasse – stehen für die Ideenfabrik im Fokus.

Im ersten Workshop wurden die möglichen Themen gemeinsam mit Regionalberaterin Theresa Gerstorfer, NÖ.Regional, für die Spielplätze gesammelt und ausgewählt. Danach erfolgte die Themenzuordnung zum jeweiligen Spielplatz. In der Ziegengeiststraße soll es um das Motto Verkehr gehen, die Piraten finden sich in der Beethovenstraße wieder, Holz ist das Element, um das es am Spielplatz in der Karl-Höfner-Straße gehen soll, und die Stiftergasse soll sich dem Thema Natur und Waldrapp widmen.

Im zweiten Workshop wurde die Ist-Situation der Spielplätze besprochen und ein Soll-Zustand erarbeitet. Die Konzepte für die Spielplätze werden nun vom Arbeitskreis ausgearbeitet und sollen dann an den Gemeinderat übergeben werden. „Alles auf einmal wird sich natürlich nicht umsetzen lassen, aber so gibt es schon genaue Konzepte, wie die Spielplätze in Zukunft in Waidhofen aussehen können.“, meint Markus Loydolt.

