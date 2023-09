Warum keine neuen Windkraftanlagen im Waldviertel?

NÖN: In der Diskussion um mögliche Windkraftstandorte im Bezirk Waidhofen wurde heuer im Frühjahr der Sieghartsberg ins Rennen geworfen und von der IG Waldviertel massiv kritisiert. Warum ist aus Ihrer Sicht gerade dieser Standort ungeeignet? Warum lehnen sie neue Windkraftanlagen im Waldviertel generell ab?

Jimmy Moser: Das Projekt Sieghartsberg wurde bereits 2014 von der NÖ Landesregierung auf Grund der Unvereinbarkeit mit dem NÖ Naturschutzgesetz (§ 7 Abs. 2) aus der Zonierung genommen. Das Gesetz gilt noch immer. Diese Zone nun ins sektorale Raumordnungsprogramm Windkraft aufzunehmen, nachdem sie 2014 aus dem Entwurf begründet eliminiert wurde, verletzt den gesetzlichen Vertrauensschutz und ist verfassungsrechtlich unzulässig, da die davon betroffenen Menschen ihre unumkehrbaren Entscheidungen, wie einen Hauskauf, einen Wohnsitzwechsel etc., im Vertrauen auf die immer langfristige Gültigkeit einer Raumordnungsmaßnahme getroffen haben. Die geplanten Windkraftzonen im Waldviertel befinden sich vorwiegend im Wald. Dieser ist schon genug belastet. Umso wichtiger ist es jetzt, ihn schonend zu behandeln, damit er auch für zukünftige Generationen seine Aufgaben (Wasserspeicher, CO2-Speicher, Sauerstoffproduzent, Erholungsraum, Klimaregulator uvm.) erfüllen kann.

Welche Gemeinden bzw. Organisationen haben Ihres Wissens nach ablehnende Stellungnahmen eingebracht? Bis wann ist dies noch möglich? Verlief hier die Information der Bevölkerung zufriedenstellend? Wer kann aller Stellungnahmen einbringen, und wo?

Moser: Aktuell wird ein neuer Windkraftzonenplan in NÖ erstellt, es können Zonen erweitert, verkleinert aber auch gestrichen werden. Der Zukunftsraum Thayaland (alle 15 Gemeinden des Bezirkes) hat sich bereits 2014 geschlossen gegen die Zone Sieghartsberg ausgesprochen. Die Gemeinde Dietmanns hat ihre Meinung von damals nicht geändert und hat neuerlich eine negative Stellungnahme abgegeben. Auch die IG Waldviertel hat bereits einen Appell übermittelt. Laut Auskunft der zuständigen Stelle (Abteilung für Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten RU7) können dort bis Ende September Einwendungen abgegeben werden. Diese dienen als Grundlage für die Entscheidungsfindung. Die Gemeinden wurden bereits im Frühjahr über ihre Möglichkeiten informiert, an die Bevölkerung wurde nichts weitergegeben.

Die NÖN sprach mit IG Waldviertel-Obmann Jimmy Moser. Foto: privat

Der Groß-Sieghartser Bürgermeister Ulrich Achleitner und zuletzt auch die Betreiberfirma „ImWind“ brachten vergünstigten Strom für die Bürger durch Stromkontingente über Erneuerbare Energiegemeinschaften in die Diskussion ein. Besteht da nicht die Gefahr, dass durch die Nichtumsetzung von Windkraftanlagen ein Standortnachteil für die Region durch teureren Strom entsteht?

Moser: Energiegemeinschaften mit selbst festgelegten günstigen Stromtarifen gibt es auch mit der Erzeugung aus Photovoltaik. Ein Standortnachteil für die Region wird sich eher im Tourismus bzw. bei den Immobilien ergeben.

Energieversorger rechnen in den kommenden Jahren mit einem massiv steigenden Strombedarf durch Elektromobilität und Heizung mittels Wärmepumpe. Wie soll dieser Strombedarf aus Ihrer Sicht im Bezirk Waidhofen bzw. im Waldviertel ohne Windkraft abgedeckt werden?

Moser: Sieht man sich die Statistik an, stellt man fest, dass der Stromverbrauch in Österreich trotz zunehmender Wärmepumpen und E-Autos seit fünf Jahren rückgängig ist. Dies ist auch auf den sparsameren Verbrauch und Effizienzsteigerungen zurückzuführen. Es gibt noch eine Vielzahl von Parkplätzen und Dachflächen für PV-Anlagen.

Wie steht die IG Waldviertel an sich zu dem Vorhaben, in NÖ 250 neue Windkraftanlagen zu errichten? Geht es darum, naturschutzmäßig problematische Standorte zu verhindern, oder um die Verhinderung eines Windkraftausbaus an sich? Sämtliche Berechnungen der Energieversorger gehen bereits in den kommenden zehn Jahren von einer deutlichen Verbrauchssteigerung durch die Elektrifizierung im Heizungs-, Industrie- und Verkehrsbereich aus. Es wird entsprechende Produktionskapazitäten brauchen. Gibt es seitens der IG Waldviertel Berechnungen, wie dieser Strombedarf (außer durch teure und CO2-belastete Importe) gedeckt werden kann?

Moser: Der Plan, in NÖ 250 neue Windkraftanlagen zu errichten ist nicht nachvollziehbar, da bei sorgfältig zeitlich abgestimmter Erneuerung bestehender Anlagen durch immer leistungsstärkere die Ziele ohne Zerstörung der Wälder erreichbar sind. Es ist nicht vernünftig, alles auf einen Energieträger zu setzen. Wir werden immer verlässliche Energieerzeuger parallel benötigen, vor allem der Windstrom gilt als „Zufallsenergie“. Betreffend Produktionskapazitäten gibt es in Österreich einen abgestimmten Plan, der auch den Ausbau von Photovoltaik, Wasserkraft und Biomasse vorsieht. In NÖ erzeugen wir bereits seit 2015 mehr als 100 % Strom aus erneuerbaren Quellen; wir sind Spitzenreiter in Österreich und brauchen uns nicht selbst überholen. Betreffend Importe ist zu erwähnen, dass diese oft die Folge eines preisgünstigen Bezuges sind und oft auch auf Grund des Überangebotes an sauberem Windstrom in Deutschland stattfinden.

Wäre ein Repowering bestehender Standorte im Waldviertel für die IG Waldviertel ein diskutabler Ansatz? Welche anderen Formen der regionalen Stromerzeugung kommen in Frage, die ähnliche Stromgestehungskosten wie die Windkraft aufweisen?

Moser: Im Waldviertel bieten sich auf Grund der geringen Anzahl keine großen Möglichkeiten zum Repowering. Das Waldviertel eignet sich als Biomasse- und Photovoltaikregion. So erzeugt zum Beispiel das NAWARO Werk bei Göpfritz/Wild ganzjährig verlässlichen Strom (5.000 kW) und pro Jahr 80.000 Tonnen Pellets für 16.000 Haushalte.

Wie ist die bisherige Resonanz auf die Info-Veranstaltungen? Wie sehen die Pläne der IG Waldviertel für die kommenden Wochen aus? Gibt oder gab es Gespräche mit den Betreiberfirmen und den Behörden?

Moser: Bei den Infoabenden der IG Waldviertel gab es großes Interesse. Zu bemerken ist, dass die Bevölkerung größtenteils nicht über die Dimension der Ausbaupläne im Bezirk (derzeit fünf „Windparks“) informiert war. Auch der geringe Anteil der Windkraft von 1,9 % an der Bruttoenergieerzeugung überraschte viele. In den vergangenen Tagen wurde eine Infobroschüre mit einer Unterschriftenaktion an alle Haushalte des Bezirkes versandt. Gegen den Willen der Bevölkerung erfolgt keine Zustimmung zu den Windkraftprojekten durch die Landesregierung. Bis 30. September hat die Bevölkerung die Möglichkeit, über die Zukunft ihrer Region mitzubestimmen.