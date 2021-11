Konzert-Kritik: Theatralische Klangreise mit Paul Plut

Draußen herrschte nebelverhangenes Waldviertel, drinnen apokalyptische Stimmung aus der Ramsau. Paul Plut präsentierte am Samstag im Igel sein neues Album „Ramsau am Dachstein nach der Apokalypse“.

Man denke: Eine schöne Landschaft. Man denke Straßen, die sich durch Täler bahnen, man denke Liftschneisen und Pistengeräte nachts am Berg, man denke Chalets und dampfende Pools, man denke Heimatstuben. Man denke Liebe zur Landschaft, man denke Liebe zum Geld.

Paul Plut tritt gegen eine Kirchenbank. Es ist die gleiche Bank, deren Ächzen 2016 Pluts Debütalbum „Lieder vom Tanzen und Sterben“ eröffnete. Von hier aus setzt Paul Plut seinen Weg fort und geht, bis er unbekanntes Terrain erreicht.

Keine Spur von peinlicher Mundart-Musik

Was die Besucher im Igel erlebten, kann man nicht einfach ein Konzert nennen. Es war vielmehr eine theatralische Klangreise, angesiedelt irgendwo zwischen „Watzmann“ und einem Rockkonzert. Heimat und Volkstümlichkeit aufgebrochen, zerhackt, püriert und in neue Formen gegossen. Keine Spur von peinlicher Mundart-Musik, die ein glorifiziertes Heimatgefühl an die niedrigen Instinkte der Zuhörer, mit der anbiedernden Botschaft „ich bin einer von euch“ sendet. Ganz im Gegenteil.

Paul Plut arbeitet sich an der Landschaft des steirischen Hochgebirges ab und umkreist dabei das grundlegende Thema seiner Herkunftsregion: die Bezwingung und Monetarisierung der Natur. Sein Zugriff ist transzendental, behält dabei aber politische Schlagkraft.

Zwischen Lynch-Film und Fellini-Figuren

Paul Plut tritt mit Band auf. Die Musik ist präzise gespielt und könnte in einer Paulus Manker Produktion vorkommen. Die Stimmung erinnert an einen David Lynch-Film, die Musiker an Figuren von Federico Fellini. Die Akustikgitarre krächzt plötzlich elektrisch, Ketten rasseln und die Ratsche knattert.

Paul Plut ist Musiker, Komponist und Texter, geboren 1988 in Ramsau am Dachstein. Der Autodidakt singt, spielt verschiedene Instrumente und macht Studiotechnik. Plut reüssierte bereits mit seinen Indie-Bands Viech und Marta. Auf sein Solo-Debüt folgten über hundert großteils ausverkaufte Konzerte. In einem monatlichen Newsletter teilt Plut Liner Notes, unveröffentlichte Demos und verwandtes Material mit seinen Hörer.