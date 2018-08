Vier Mandate hat die SPÖ bei der Gemeinderatswahl 2015 errungen, nach dem Absprung eines Mandatars umfasst die Fraktion derzeit nur drei. Stadtrat und SPÖ-Vorsitzender Franz Pfabigan stellte sich in der Vorwoche einem Interview.

NÖN: Herr Stadtrat, die SPÖ errang bei der Gemeinderatswahl vier Mandate und hat derzeit nur drei. Ist das zufriedenstellend?

Franz Pfabigan: Auf keinen Fall, wir wurden da unter unserem Wert geschlagen, auch in Bezug auf die in der Vergangenheit geleistete Arbeit. Aber man muss es derzeit so nehmen, wie es ist.

Was soll geschehen, um das zu ändern?

Pfabigan: Wir wollen bei den Gemeinderatswahlen 2020 versuchen, ein gutes Team zu präsentieren. Vielleicht haben wir dann die Chance, Dinge zu ändern, die in Waidhofen momentan falsch laufen. Das betrifft fehlende Baugründe, die wirtschaftliche Entwicklung in der Innenstadt und mangelnde In frastruktur, besonders bei Straßen und Kanälen. Wir haben immer wieder auf die Mängel hingewiesen, es ist jedoch nichts passiert. Daher muss das auch ein Zukunftsthema bleiben.

Aber bei den Bauplätzen soll ja jetzt in Mühlen&Höfe etwas geschehen.

Pfabigan: Waidhofen hat eine ganze Generation junger Menschen an umliegende Gemeinden verloren. Die Errichtung der Jasnitz-Siedlung sorgte damals für einen großen Zuzug nach Waidhofen. Dem damaligen Bürgermeister Franz Gföller muss man noch heute dazu gratulieren, auch seinem Nachfolger Josef Maier. Jetzt haben wir den Gegeneffekt, weil 15 Jahre lang keine Baugründe zur Verfügung standen.

Ist eine Neuaufstellung der SPÖ Waidhofen notwendig?

Pfabigan: Ja, und wir müssen auch Probleme der Vergangenheit aufarbeiten, aber die derzeitige SPÖ-Fraktion ist im Gemeinderat immer geschlossen aufgetreten.

Was soll also in der SPÖ Waidhofen passieren?

Pfabigan: Wir werden uns bemühen, neue Gemeinderats-Kandidaten zu gewinnen.

Werden Sie auch wieder Teil dieses Teams sein?

Pfabigan: Ob ich antrete, hängt vom Team insgesamt ab.

Ist der abgesprungene Gemeinderat Reinhard Jindrak eigentlich noch SPÖ-Mitglied?

Pfabigan: Nein, er ist kein Parteimitglied mehr.

Wie ist das Verhältnis der SPÖ zu den anderen Gemeinderatsfraktionen:

Pfabigan: Wir sind sehr sachorientiert und so richten wir auch unsere Arbeit im Gemeinderat aus. Die Probleme liegen eigentlich in den Streitereien zwischen ÖVP und FPÖ, in die wir kurzfristig auch mit hineingezogen wurden. Es war aber eine richtige Entscheidung, einem Ressortwechsel nicht näherzutreten, der damals von der ÖVP fast überfallsartig an uns herangetragen wurde.