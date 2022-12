Kulturbrücke in Fratres erhält Maecenas-Anerkennungspreis

Im malerisch an der Donau gelegenen Schloss Luberegg wurden am 29. November die Maecenas-Kultursponsoringpreise im Rahmen einer Festgala vergeben. 154 Projekte in drei Kategorien waren eingereicht, in jeder Kategorie wurden ein Hauptpreis, zwei Anerkennungspreise und eine Lobende Erwähnung vergeben.

In der Kategorie „Niederösterreichische Kulturanbieter“ ging der Hauptpreis an das Kunstmuseum Waldviertel in Schrems, einen der beiden Anerkennungspreise erhielt die Kulturbrücke Fratres, deren Leitmotive Kulturbrücke-Gründer Peter Coreth im NÖN-Interview darlegte.

NÖN: Für welches Engagement haben Sie den Maecenas-Anerkennungspreis erhalten?

Peter Coreth: Als der Eiserne Vorhang verschwunden war, wollten wir an der Grenze etwas machen, was es zuvor nicht gegeben hat, nämlich ein offenes, kritisches Kulturforum, das mit der Verbindung von Künsten experimentiert. Wir nannten das „Kulturbrücke“.

Ein Schwerpunkt war auch der Aufbau einer neuen Nachbarschaft mit Tschechien und Mitteleuropa?

Coreth: Ja, Grenzen überwinden und Brücken schlagen! Vaclav Havel hat uns einmal gesagt, wir sollten nicht auf Impulse aus Prag, Wien oder Brüssel warten: Die Nachbarschaft könne nur von unten nach oben wachsen, Träger sollten die Zivilgesellschaften sein, die Vereine und Kulturinitiativen.

Damals gab es noch die große Vision von einem neuen Europa ohne Grenzen ...

Coreth: Heute ist Euphorie nicht mehr angebracht. Abschottung und Engherzigkeit sind unübersehbar. Aber was in unseren Grenzräumen an konkreter Gemeinsamkeit entsteht, ist ein wichtiges Korrektiv gegen das Auseinanderdriften der nationalen Regierungen. Ich halte die derzeitige Krise Europas für eine Kulturkrise. Wir sollten uns die Frage nach unserer kulturellen Identität neu stellen: Was sind die gestaltgebenden Kräfte unserer europäischen Kultur? Ist es nur mehr der gemeinsame Markt und dieser Festungsgedanke, der den Kontinent in eine Bastion gegen alles Fremde verwandeln will? Daraus werden wir keine Orientierung für die Zukunft gewinnen.

Welche Rolle spielt die Kunst im Zusammenleben der Völker?

Coreth: Kunst kann über alle Weltanschauungen hinweg vermitteln und berühren. Und natürlich muss es Orte geben, wo unbequeme Menschen einander begegnen können, um den Mainstream in Frage zu stellen. Darum machen wir in Fratres weiter.

