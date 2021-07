Die Zeit steht bei Michael Albert Meyer aus Weitra nie still. Der bekannte Uhrmachermeister und Lehrer an der Uhren- und Zeitmesstechnik-Schule in Karlstein entwickelte während des Lockdowns einen besonderen Zeitmesser, nämlich eine 24-Stunden-Armbanduhr. Bei der Uhr ist der komplette Tag, also alle 24 Stunden abzulesen.

„Diese Uhr ist ein Sammlerobjekt, man muss sich beim Ablesen der Uhrzeit doch etwas umgewöhnen“, meint Michael Albert Meyer, der vor drei Jahren seine Firma M.A. Meyer & Söhne Zeitgeneration gegründet und sich mit seinen exquisiten Armbanduhren einen internationalen Namen gemacht hat. Mittlerweile gibt es Kunden nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Deutschland, Italien, Tschechien, Ungarn und Polen. „Mit der Nachfrage bin ich durchaus zufrieden.“

Am Ziffernblatt sind 24 Zahlen zu sehen

Die 24-Stunden-Uhr sei für den Uhrmachermeister eine gewisse Herausforderung gewesen: „Das Zeigerwerk ist anders übersetzt, sodass der Stundenzeiger in 24 Stunden nur eine Umdrehung macht. Mit diesem Design ist diese Uhr sicherlich eine Neuheit“, meint Meyer.

Die 24 Zahlen am Ziffernblatt in perfekter Optik zu platzieren, war ein gewisser Nervenkitzel. „Das Design muss passen, damit die Uhr für meine anspruchsvollen Kunden ansprechend aussieht. Mit einem Durchmesser von 43 mm ist dieses Modell nur geringfügig größer als meine bisher entworfenen Herrenuhren“, erklärt der Uhrmachermeister. Diese 24-Stunden-Uhr ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Jede Uhr verfügt über einen Saphierglas-Sichtboden, sodass man von der Rückseite Einsicht in das komplexe Uhrwerk nehmen kann. Natürlich hat diese edle Uhr auch seinen Preis. „Bei diesem Modell muss man mit knapp 5.000 Euro rechnen“, meint Meyer, der im vergangenen Jahr auch Damenuhren neu in seine Kollektion aufgenommen hat. Drei verschiedene Modelle sind in dieser Small-Sixties-Linie verfügbar.

Ein Sammlerobjekt ist die neue 24-Stunden-Uhr von Michael Meyer. M.A.Meyer & Söhne

Die Neuheiten sind im Golfclub in Weitra und seit Neuestem auch im Hotel Stern in Gmünd ausgestellt. Im Rahmen des Weitraer Bierkirtags wird Meyer auch die Pforten seines Schauraums in der Kirchengasse für eine Ausstellung öffnen.

Siegeruhr für großes Golfturnier in Arbeit

Auch wenn jetzt die Sommerferien in der Uhrmacherschule angebrochen sind, gibt es für den innovativen Uhrendesigner immer viel zu tun.

„Derzeit bin ich dabei, das Prunkstück für den Sieger des diesjährigen PGA of Austria Masters, das von 5. bis 8. September in Weitra ausgetragen wird, zu bauen. Diese Uhr werde ich, so wie in den beiden letzten Jahren, dem Sieger sponsern. Mittlerweile ist diese Uhr mit eigener Gravur unter den Golfprofis richtig begehrt“, freut sich Meyer. Deswegen werden heuer noch mehr Profigolfer um diese Uhr kämpfen. „Es werden um die 80 Teilnehmer erwartet, darunter auch Profis aus Tschechien und der Slowakei“, verrät er. Bis Ende August soll dieser besondere Hauptpreis fertiggestellt sein.