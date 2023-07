English Camp: Feuerwehrausrüstung auf Englisch

In den Sommerferien können Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren an einem English Camp teilnehmen und ihre Englisch-Sprachkenntnisse damit verbessern. Dieses Jahr wurde die Feuerwehr Waidhofen eingeladen sich zu präsentieren und den interessierten Kindern die Feuerwehrausrüstung näherzubringen - das Ganze natürlich in englischer Sprache.

Bei der Station "Kübelspritze" wurde neben Englischvokabeln die Teamarbeit verbessert. Beim Hilfeleistungsfahrzeug bekamen die jungen Teilnehmer einen detaillierten Einblick in die Beladung des Einsatzfahrzeuges und konnten mit der hydraulischen Rettungsschere eigenhändig Stahl schneiden. Natürlich durften sie ihr Stücklein Stahl als Andenken behalten.

Zum Abschluss hatten die Kinder und Jugendlichen noch die Möglichkeit, die Schnellangriffseinrichtung des Hilfeleistungsfahrzeuges auszuprobieren und die Kraft des Wassers zu spüren.