Theaterspaß zum Sommerbeginn

Froh, heiter und ausgelassen - so sollte die Theatersaison im Theater an der Mauer in Waidhofen/Thaya enden und das TAM-Ensemble wollte einmal „so richtig die Post abgehen“ lassen. Auf der Open-Air-Bühne im Garten des TAM-Vereinshauses wurde daher am 24. und 25. Juni zum „Theaterspaß„ geladen.

Die Stücke der Eigenproduktion stammten großteils aus den Federn und Laptops bewährter TAM-Schreiberlinge wie Christine Reiterer, Eva Boden und Agnes Weber, die tief in die Witzkiste gegriffen haben, um einen vergnüglichen Abend zu gestalten. Nachdem sich zur Melodie von Helene Fischers „Atemlos“ Christine Reiterer „Urlaubsreif“ sang, begleitete sie Johannes Schuster (einen Newcomer im TAM-Team) an den Strand, wo sich Reiterer nur so wundern konnte über dessen Unwissenheit (Koslowskis Kinder in einer TAM-Version). Dass Lesen bildet erfuhren auch Inge Rosenauer und Ilse Stumvoll, auch wenn Helga Reiter in ihrem „Ebok“manch schlüpfrige Texte verborgen hatte. Von einer „Durststrecke“ ging es über den „Leberkässemmel to go Store“ zur Fleischeslust, in der Doris Bednar ein gelungenes Theaterdebut gelang.

Den grandiosen Abschluss bildete ein Klassiker in sieben Minuten: „Hamlet“ stand in diesem Jahr auf dem Programm. Und all jene, die in dem Irrtum waren, dass es sich dabei um eine dramatische, blutrünstige Erzählung handle, wurde eines Besseren belehrt: Im Theater an der Mauer wurde Hamlet als eine Mordsgaude inszeniert, bei der am Ende alle Charaktere gemeuchelt am Boden lagen. Lediglich Erzähler und Regisseur Ewald Polacek hatte bis zur letzten Szene die Fäden in der Hand.

Musikalische Unterstützung erfuhr das TAM-Ensemble am Akkordeon von Hans Bittermann.

Kleine Tragik am Rande: Während der Vorstellung am Samstag verletzte sich Gabriela Peterka am Knie. Ihre Rollen wurden kurzerhand von TAM-Allrounderin Adele Schaden übernommen.