Johann Pfabigan: 50 Jahre Erfahrung in der Imkerei

Beim vierten und letzten Imkerstammtisch dieses Jahres der Ortgruppe Kautzen am 22. Oktober im Gasthaus Blei in Kautzen wurde das abgelaufene Imkerjahr besprochen und Auszeichnungen des NÖ Imkerbundes an langjährige und verdiente Mitglieder überreicht.

Johann Pfabigan ist seit 50 Jahren aktives Mitglied der Ortsgruppe Kautzen des NÖ Imkerverbandes und hat durch seine Tätigkeit und die Weitergabe seiner langjährigen Erfahrung wertvolle Dienste für die Imkerschaft und Bienenwirtschaft geleistet. Dies wurde mit der Verleihung der „Bronzenen Weippl-Medaille“ gewürdigt.

Dem Obmann Thomas Tischleritsch und seinem Vorgänger als Obmann, Ernst Hörmann, wurde vom NÖ Imkerverband in Würdigung ihrer Verdienste und ihrer 30jährigen Mitgliedschaft das „Goldene Verbandsabzeichen“ verliehen.