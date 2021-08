Impfen, schnell und einfach für jeden. In ganz Niederösterreich sind zu diesem Zweck die Impfbusse unterwegs. Auch in Vitis machte vergangene Woche ein solcher in der Nähe des Bauhofs Halt.

Mit 111 geimpften Personen fällt die Bilanz deutlich höher aus als erwartet. „Es war eine tolle Aktion. Ich war angenehm überrascht, dass so viele gekommen sind“, offenbart Vizebürgermeister Hermann Lauter. Geimpft wurde mit BioNTech/Pfizer oder Johnson&Johnson.

Nach erfolgter Verabreichung und Eintragung in den E-Impfpass konnte sich jeder Geimpfte ein Paar Frankfurter mit Semmel sowie ein Getränk abholen, gesponsert von der Marktgemeinde Vitis. Der Bonus brachte für manche sicher einen zusätzlichen Anreiz. Dass nur aufgrund der Würstelaktion mehr Menschen zum Impfen motiviert werden konnten, glaubt Lauter aber nicht.

"Solange sich möglichst viele impfen lassen"

Zur Überraschung des Vizebürgermeisters nahmen auch relativ viele auswärtige Menschen an der Aktion Teil. „Das ist im Endeffekt aber egal, solange sich möglichst viele impfen lassen“, betont er.

Ob der Impfbus noch ein zweites Mal in der Marktgemeinde einen Stopp einlegen wird, ist dagegen noch offen. In der näheren Umgebung würden laut Lauter aber sicherlich in Zukunft noch einige Stationen auf dem Plan stehen. Das ist vor allem für Erstgeimpfte mit BioNTech/Pfizer relevant, die im Impfbus auch gleich einen zweiten Termin buchen konnten.