In zwei Tagen wurden Ende Dezember die ersten 100 am Landesklinikum Waidhofen eingetroffenen Corona-Impfdosen verimpft.

Nach umfassenden Informationen durch die NÖ Landesgesundheitsagentur waren alle Mitarbeiter aufgerufen, die Möglichkeit zur freiwilligen Impfung zu nutzen und so auch sich selbst vor dem Corona-Virus zu schützen.

„Wir in den NÖ Kliniken vertrauen den Chancen der modernen Medizin und wissen, dass sie uns dabei hilft, Leben zu retten. Nur gemeinsam gelingt es unserer Gesellschaft, aus dieser Pandemie herauszukommen. Die Impfung bietet jedem von uns die Möglichkeit, dazu seinen Beitrag zu leisten“, ist sich Andreas Kretschmer, ärztlicher Standortleiter, sicher. Die ärztliche Standortleitung ging mit gutem Beispiel voran, auch über die hohe Beteiligung unter den Mitarbeitern zeigt man sich erfreut.

Nächste Lieferung erwartet

Mitte Jänner werden die nächsten Impfdosen erwartet, um die Impfkampagne unter dem Motto „Wir schützen uns“ fortsetzen zu können.

Sieben-Tages-Inzidenz von 66 auf 105 gestiegen

Die Zahl der Neuinfektionen im Bezirk ist indessen wieder angestiegen. Zu Beginn der Vorwoche lag die Sieben-Tages-Inzidenz bei 66 Fällen pro 100.000 Einwohner, nun ist der Wert auf 105 gestiegen. Absolut gesehen kamen 27 Neuinfektionen in den vergangenen Tagen bis Montag hinzu.

Weniger Tests und Anrufe durch Feiertage

Allerdings wird erfahrungsgemäß über Wochenenden und Feiertage weniger getestet, und durch die Weihnachtsfeiertage könnte daher eine geringere Testrate für die niedrige Zahl in registrierten Neuinfektionen in der Vorwoche mit verantwortlich sein, und nicht unbedingt das Infektionsgeschehen 1:1 abbilden. Derzeit gelten laut Bezirkshauptmannschaft 34 Personen als erkrankt, 68 befinden sich in behördlicher Absonderung. Am Montag wurden acht Neuinfektionen registriert, am Dienstag bis Mittag waren es ebenfalls acht. „Wir sind damit wieder praktisch bei den Werten, wie wir sie vor Weihnachten hatten. Die Zahlen zwischen den Feiertagen sind mit Vorsicht zu genießen, da die Leute da eher dazu neigen, erst einmal abzuwarten, bevor sie bei 1450 anrufen“, sagt Bezirkshauptmann Günter Stöger.

Im Nachbarbezirk Gmünd liegt die Sieben-Tages-Inzidenz mit 131 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (48 absolut) etwas höher, der Bezirk Horn steht mit 67 besser da, Zwettl ist mit 214 Spitzenreiter bei der Sieben-Tages-Inzidenz.