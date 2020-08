Mit etwas Corona-bedingter Verzögerung starteten am Dienstag die Abbrucharbeiten für das neue Lager und Logistikzentrum der Firma Appel in Vitis.

Nachdem in den vergangenen Jahren die Schau- und Büroräume im Hauptgebäude modernisiert und die Fassade erneuert wurden, ist nun der in die Jahre gekommene Lagerbereich dahinter an der Reihe. „Unser Firmengebäude in Vitis ist seit 1976 am jetzigen Standort und Schritt für Schritt mit dem Unternehmen mitgewachsen. Doch nach über 40 Jahren braucht jedes Gebäude mal ein ‚Update‘, das hat es auch verdient“, sagt Geschäftsführer Helmut Hörmann.

Fliesenlager wird abgerissen

Im Frühjahr wurden einige vorbereitende Erdarbeiten erledigt, unter anderem, um eine Umgehung der direkt unter dem Gebäude verlaufenden Fernwärmeleitung zu ermöglichen, sollte es hier einmal zu einem Schaden kommen. Nun wird die alte Fliesenhalle aus dem 1980ern, die früher einmal ein Heizwerk beinhaltete, abgerissen, um Platz für eine neue Halle mit einem Paletten-Regallager zu schaffen.

Lagerfläche wächst um 20 Prozent auf 2.300 m² an

Die nutzbare Lagerfläche wird um rund 20 Prozent auf ca. 2.300 m² erweitert, durch eine höhere Bauweise werden aber rund 45 Prozent mehr Palettenstellplätze verfügbar sein (rund 800), die teilweise halbautomatisiert sein werden.

Das Fliesenlager wurde im Frühjahr in die ehemalige Scharf-Tischlerei verlegt. Wenn die neue Lagerhalle fertig ist – dies soll bis Jahresende erfolgen – werden die Installateure mit ihrem Lager dort vorübergehend einziehen, damit das alte Installateurlager ebenfalls abgerissen und durch eine neue Halle ersetzt werden kann. Anders als heute werden die beiden neuen Hallen miteinander verbunden sein.

Appel

Um Lastwagen und Montagebusse von der öffentlichen Straße vor dem Lager weg zu bringen, werden hinter dem neuen Lager zwölf überdachte Ladebereiche für Busse und zwei für Lastwägen geschaffen. „Das verbessert die Organisation und ist bei Schlechtwetter auch für die Mitarbeiter komfortabler“, betont Hörmann.

Zu guter Letzt wird auf dem Dach der Lagerhalle auch der Besprechungs- und Schulungsraum im zweiten Obergeschoss auf ca. 110 m² plus Dachterrasse erweitert.

Die Fertigstellung des 2,5 Millionen Euro umfassenden Projekts soll bis Ende 2021 erfolgen.