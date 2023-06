Waidhofner Hallenbad wird um drei Millionen Euro saniert

Waidhofen Über 50 Jahre hat das Hallenbad in der Neuen Mittelschule Waidhofen mittlerweile auf den Buckel. Dieses Alter sieht man dem Bad auch schon deutlich an: mehrmals geflickte Rostflecken an den Beckenwänden, Wellen im Boden des Stahlbeckens durch Setzungen im Untergrund und undichte Stellen — laut Stadträtin Marlene Böhm-Lauter besteht dringender Handlungsbedarf.

Die letzte Saison für das 1971 errichtete Bad steht bevor: Stadträtin Marlene Böhm-Lauter und Bad-Mitarbeiter Ioan Konrad. Foto: Michael Schwab

„Für mich gab es nur zwei Optionen – entweder wir legen das Hallenbad still oder wir erneuern es. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo ein Weiterbetrieb ohne eine umfasende Sanierung längerfristig nicht mehr verantwortbar ist“, stellt Marlene Böhm-Lauter beim Rundgang mit der NÖN klar.

So seien die Roststellen an der Beckenwand längst nicht mehr nur ein optisches Problem: „Bei jedem Ausbessern geht Material verloren, bis die Wand an diesen Stellen zu dünn wird und bersten könnte“, erläutert Böhm-Lauter.

Der Rost wird mittlerweile auch zum strukturellen Problem. Foto: Michael Schwab

Auch die Schweißnähte des Beckens seien nicht mehr in Ordnung, was zu großen Wasserverlusten führt. Die Filtertechnik entspreche ebenfalls nicht mehr dem Stand der Technik: „Wir dürfen sie nur noch betreiben, weil es eine Bestandsanlage ist. Wir erreichen zwar dank des Einsatzes unserer Mitarbeiter nach wie vor eine sehr gute Wasserqualität, aber sobald wir etwas Wesentliches erneuern, müssten wir die Filtertechnik erneuern“ führt Böhm-Lauter aus. Dazu komme noch das Fehlen eines barrierefreien Zugangs und eine träge reagierende, unpräzise Temperaturregelung für das Beckenwasser. Kurzum: Das Bad hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht.

Für die Mittelschulgemeinde Waidhofen, welche das Bad betreibt und finanziert, war eine Einstellung des Betriebs keine Option. „Es kommen nicht nur die Pflichtschulen und das Gymnasium in Waidhofen zu uns zum Schwimmen, sondern auch Schüler aus umliegenden Gemeinden und sogar von außerhalb des Bezirkes“, hebt Böhm-Lauter hervor. Daher entschloss man sich zu einer Kompletterneuerung, bei der buchstäblich kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Das alte Becken wird entfernt und durch ein neues Stahlbecken ersetzt, die Schwimmbadtechnik auf den aktuellen Stand gebracht, das Dach des Gebäudes erneuert und ein Zubau für einen barrierefreien Zugang und ein Chemikalienlager errichtet. Die Beleuchtung in der Halle wird auf LED umgerüstet und künftig nur mehr seitlich des Beckens an der Decke angebracht sein, was die Wartung erheblich erleichtert, da es dann keine über dem Wasser hängenden Leuchtmittel mehr gibt. Ebenso wird ein behindertengerechtes WC und eine behindertengerechte Dusche eingebaut und ein Erste-Hilfe-Raum eingerichtet.

Neu: Schwimmen ohne Badeaufsicht

Eine Neuerung wird es auch für die allgemeine Bevölkerung geben: „Wir wollen künftig auch Schwimmen ohne Badeaufsicht in der Früh anbieten. Besitzer einer Jahreskarte können dann zwischen 6 und 8 Uhr das Bad über den neuen, kleinen Eingang betreten und auf eigenes Risiko – mit Unterzeichnung eines Haftungsausschlusses – schwimmen gehen“, kündigt Böhm-Lauter an. Durch die Nutzung des neuen, kleinen Eingangs soll eine Verunreinigung der Garderobenbereiche vor dem Unterrichtsbeginn vermieden werden.

Mit Ausnahme des Schwimmens ohne Aufsicht wird weiterhin der reguläre Haupteingang genutzt werden – ausgenommen für Personen, die den barrierefreien Eingang benützen müssen.

Rund drei Millionen Euro wird die Generalüberholung des Bades kosten. Bis zu den Osterferien 2024 kann das Hallenbad in der bestehenden Form noch genutzt werden, dann wird es für sechs Monate zugesperrt und umgebaut, um im Herbst 2024 wieder zur Verfügung zu stehen. Finanziert wird die Überholung durch die an der Mittelschulgemeinde beteiligten Gemeinden nach einem Pro-Kopf-Schlüssel. Der zugehörige Beschluss erfolgte einstimmig.