Pkw landete nach Unfall bei Groß-Siegharts auf dem Dach

Werbung NEUGESTALTUNG DIETMANNS Anzeige Zugang barrierefrei

Ein Fahrzeug war von der Straße abgekommen und auf dem Dach in einem Feld gelandet. "Der Lenker wurde von einem First Responder erst versorgt und dann mit der Rettung zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht", berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung am Donnerstagabend.

Die Florianis bargen das Auto, entfernten es von der Unfallstele und säuberten das Feld von Trümmern. Der Einsatz dauerte eineinhalb Stunden.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.