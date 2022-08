FF Groß-Siegharts Stadt bei Wasserdienst-Bewerben top

Werbung

Die Zillenbesatzung der FF Gr. Siegharts-Stadt trat in den Klassen Bronze-A (Rang 43) und Silber-A (Rang 51) an.

In beiden Klassen konnte in der Bezirkswertung der zweite Rang und in der Abschnittswertung der erste Rang belegt werden.

Die Stadtfeuerwehr zeigt somit auch ihre Kompetenz im Katastrophenhilfsdienst um für Einsätze auf Gewässern gerüstet zu sein.

